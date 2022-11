“Amanhã luto no Grand Slam de Abu Dhabi. Quero agradecer a todos a boa energia que me têm enviado. Quando eu luto, luto por mim, por Portugal, pela minha família, amigos e todas as pessoas que me querem bem. Eu luto pelo bem, com o bom no meu coração. Amanhã não vai ser diferente. Por muito que me queriam magoar, desestabilizar, o bem é sempre mais forte.”

Na terceira semana de outubro, Telma Monteiro anunciava o regresso aos tatamis depois de uma ausência longa por uma lesão no joelho que levou a que tivesse mesmo de ser operada. Aí, em Abi Dhabi, a judoca não foi além da fase preliminar da categoria de -57kg, perdendo por castigos com a chinesa Qi Cai. Todavia, estava bem fisicamente. E essa acabou por ser a sua principal “vitória” para voltar agora aos pódios de competições internacionais, tendo garantido esta manhã a presença na final do Grand Slam de Baku.

Isenta da primeira ronda, Telma Monteiro, atual 11.ª classificada do ranking mundial de -57kg (desceu uma posição na última atualização), começou por derrotar a bósnia Andjela Samardzic (58.ª) no golden score, vencendo depois nos quartos a búlgara Ivelina Ivieva (33.ª). No acesso ao combate decisivo, onde esteve sempre por cima, a judoca do Benfica bateu a belga Mina Libeer, 13.ª melhor do mundo. Agora na final a medalha olímpica em 2016 terá pela frente a canadiana Christa Deguchi, 15.ª do ranking.

Também esta sexta-feira, Catarina Costa, quinta do ranking mundial em -48kg, não conseguiu dar continuidade ao bom desempenho em Abu Dhabi há duas semanas, caindo no primeiro combate frente à eslovena Marusa Stangar (37.ª). Também Rodrigo Lopes, 37.º do mundo em -60kg, foi eliminado logo no primeiro combate contra o azeri Rovshan Aliyev, deixando Telma como única portuguesa em prova.