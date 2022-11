Um grupo de 22 conselheiros nacionais maioritariamente críticos da atual direção da IL forçaram a realização de um Conselho Nacional Extraordinário, onde vão pedir explicações à Comissão Executiva de Cotrim Figueiredo por não ter reunido este órgão antes de apresentar um projeto de revisão constitucional na Assembleia da República. A reunião vai ocorrer na quinta-feira e terá como ponto único uma discussão sobre o projeto entregue pela IL e a posição que o partido deve ter perante as propostas dos outros partidos.

Conselheiros nacionais ouvidos pelo Observador, desalinhados com a direção de Cotrim, denunciam uma “ausência de reflexão interna” e advertem que a proposta faz apenas “pequenos remendos” à Constituição, em vez de a alterar “profundamente” em prol de uma sociedade mais livre.

Entre os 22 subscritores da proposta estão, por exemplo, o ex-líder da Iniciativa Liberal, Miguel Ferreira da Silva (que é apoiante de Carla Castro), Cristiano Santos (ex-cabeça de lista por Aveiro nas legislativas), mas também o deputado da IL na Assembleia Regional dos Açores, Nuno Barata. No requerimento, ao qual o Observador teve acesso, os subscritores exigem assim a “discussão no Conselho Nacional da proposta de revisão constitucional entregue e das opções políticas relevantes a tomar em sede de revisão constitucional, nomeadamente no que concerne às propostas apresentadas por outras forças políticas“.

“Houve desconsideração da Comissão Executiva”

