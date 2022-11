Muda a equipa, muda a competição, muda a exigência. Mas mantém-se a lógica: o Benfica voltou a ganhar, continua sem perder esta temporada e estreou-se na Taça da Liga com um triunfo frente ao Estrela da Amadora em pleno Mundial e sem os seis internacionais que estão no Qatar.

Num dia em que Roger Schmidt só fez mesmo as alterações a que foi forçado, mantendo Vlachodimos, Grimaldo, Florentino ou Rafa no onze inicial, os encarnados foram naturalmente superiores aos tricolores em Leiria — e só pecaram na finalização, sendo que poderiam ter fechado o jogo ao longo da segunda parte e só marcaram novamente em cima dos 90′, sofrendo ainda um golo já nos descontos.

Com este resultado, o Benfica igualou o Moreirense (que venceu o Penafiel na semana passada) na liderança do Grupo C da Taça da Liga, com três pontos, mas tem vantagem em relação à equipa de Moreira de Cónegos no que toca à diferença de golos. Esta foi apenas a terceira vitória dos encarnados nos últimos 13 jogos da Taça da Liga e a verdade é que o Estrela de Amadora conseguiu o feito de ter sido a primeira equipa a marcar dois golos em casa contra a equipa de Roger Schmidt. Pelo meio, há quase 50 anos que o Benfica não chegava tão rápido à marca dos 70 golos numa época, desde 1972/73.

⌚️Apito final: CFEA 2-3 SLB O ????Benfica nos últimos 13 jogos na ????Taça da Liga venceu apenas por 3 ocasiões e sempre frente a equipas do 2⃣segundo escalão:

V 2-3 Estrela Amadora (2022/23)

V 3-0 SC Covilhã (2021/22)

V 2-0 Paços Ferreira (2018/19) pic.twitter.com/FHrZsgzplE — playmakerstats (@playmaker_PT) November 20, 2022

Na zona de entrevistas rápidas, o treinador alemão mostrou-se satisfeito com o resultado. “Conseguimos o primeiro passo na Taça da Liga, merecemos ganhar. Penso que podíamos tê-lo feito de forma mais inteligente, utilizando as nossas oportunidades no momento certo e não a ter de lutar até ao último segundo. É um bocadinho isso que temos de fazer melhor da próxima vez, mas a equipa mostrou bom espírito, atitude. Tivemos muitas mudanças, mesmo assim criámos ocasiões, marcámos três golos e estamos felizes”, explicou o técnico encarnado.

“Penso que o resultado não foi o que aconteceu em campo. Tivemos muitas ocasiões claras e temos de tirar mais partido delas. Mas no final ganhámos. Estou contente com os jogadores que estavam lesionados e que estão de volta. É importante. Agora precisam de jogar. Penso que o John [Brooks] esteve bem, o João também, estou contente com o facto de o Morato e o Draxler estarem de volta, deixaram boas indicações. É importante estarem aptos”, acrescentou Schmidt, deixando uma última nota sobre a Taça da Liga. “É uma competição especial. Não a joguei nos países em que estive antes, não havia Taça da Liga. É uma nova experiência também para mim e, quando começas a jogar algo, queres ganhar. É simples, terminou.

⌚️Apito final: CFEA 2-3 SLB ⚠️Há quase 50 anos que o ????Benfica não chegava tão rápido à marca dos ⚽️70 golos numa temporada:

1972/73: precisou de 23 jogos

2022/23: precisou de 26 jogos (+3) pic.twitter.com/n2IDaEjUIo — playmakerstats (@playmaker_PT) November 20, 2022