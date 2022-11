20 de novembro. Em Al Khor, começava o Campeonato do Mundo com um jogo entre o anfitrião Qatar e o Equador. Em Leiria, Estrela da Amadora e Benfica disputavam a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. À partida, as duas ideias são contraditórias. Em 2022, as duas ideias são apenas a estranha realidade em que agora vivemos.

O intenso calendário da atual temporada, atrapalhado por um inédito Mundial no inverno e a meio da época desportiva, atirou a fase de grupos da Taça da Liga precisamente para o período temporal em que o Campeonato do Mundo está a decorrer no Qatar. Ou seja, as principais equipas vão disputar as rondas iniciais da terceira competição nacional sem os respetivos internacionais que foram convocados para o Mundial — um pormaior que podia enviesar a competitividade mas aumentar as possibilidades de sucesso dos conjuntos teoricamente inferiores.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Estrela da Amadora-Benfica, 2-3 Fase de grupos da Taça da Liga Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa) Estrela da Amadora: Brígido, Jean Felipe (Gustavo Henrique, 56′), Erivaldo (Diogo Salomão, 84′), Omurwa, Shinga (Ronaldo, 56′), João Reis, Guzmán, Aloísio, Ronald (Hevertton, 68′), Miguel Lopes (Lucão, 68′), João Silva Suplentes não utilizados: Wagner, Régis, Miguel Pinto Treinador: Sérgio Vieira Benfica: Vlachodimos, Gilberto, João Victor (Morato, 45′), John Brooks, Grimaldo (Ristic, 90+3′), Florentino, Chiquinho, David Neres, Rafa (Gil Dias, 79′), Diogo Gonçalves (Draxler, 45′), Musa (Rodrigo Pinho, 87′) Suplentes não utilizados: Helton Leite, Ristic, André Almeida, João Neves, Hugo Félix Treinador: Roger Schmidt Golos: Musa (13′), João Silva (22′), Chiquinho (gp, 29′), Draxler (90′), Gustavo Henrique (90+5′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Omurwa (14′), a Shinga (17′), a Diogo Gonçalves (21′), a Chiquinho (39′), a João Victor (45+1′), a Gustavo Henrique (76′)

E Roger Schmidt, por seu lado, aceitava a ideia. Não entendia, não concordava — mas aceitava. “Teria sido melhor uma paragem total, sim. Até para a própria competição porque, desta forma, sem muitos jogadores, parece que estamos a retirar relevância. Isto não acontece com a Liga ou com a Taça de Portugal. Sei que o calendário é apertado e não é fácil encontrar a melhor fórmula mas teria sido uma opção melhor jogar noutra altura. Teria preferido isso mas temos de aceitar a decisão e vamos dar o nosso melhor”, explicou o treinador alemão na antevisão da partida, onde os encarnados surgiam ainda sem ter sofrido qualquer derrota esta temporada.

