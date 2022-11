Portugal livra-se da tempestade Denise. Mas vai ser atingido por vento forte, muita chuva, frio e neve

Portugal vai estar em alerta amarelo devido à chuva, vento e neve. Mas não por causa da tempestade Denise. Esta depressão, que se formou no Mediterrâneo, afetará apenas Espanha e passará bem ao largo do nosso país. Mas não há bela sem senão: com a Denise a deslocar-se para Este, a nossa costa será atingida pela passagem de ondulações frontais vindas do Atlântico, que levarão à intensificação do vento nos próximos dois dias. Tocada a vento virá mais chuva e também neve, porque as temperaturas vão descer.

Mas arrumemos já a questão da Denise, porque pode ouvir falar dela. Vai formar-se esta noite de segunda-feira no Mediterrâneo, é a quarta tempestade desta temporada a ter nome pela sua força, e trará ventos muito fortes, com rajadas de mais de 100 km/h ao sul de Espanha, nomeadamente à zona de Catalunha e às ilhas baleares. As zonas costeiras também serão de evitar. No entanto, a depressão vai deslocar-se para o lado de França e Itália e por isso não nos afetará.

⚠️Nuevo nombre para el «rosco de las borrascas»: le toca a la #BorrascaDenise, que se formará en el Mediterráneo. A partir de la noche del lunes, generará vientos muy fuertes, con rachas de más de 100 km/h, en sur de Cataluña y Baleares. También habrá temporal marítimo importante pic.twitter.com/XOTW26vQIB — AEMET (@AEMET_Esp) November 21, 2022

Em todo o caso, boa parte de Portugal — todos os distritos acima do Mondego e toda a zona da costa — está sob aviso amarelo devido ao vento forte que vai afetar o nosso país. A culpa neste caso não é nem da Denise nem vem do Mediterrâneo, mas sim do Atlântico. É de várias frentes frontais atlânticas que vão provocar séria agitação marítima do Norte ao Algarve. Espera-se ainda chuva muito intensa a norte e muito frio no interior, com queda de neve acima dos 1.400 metros nos distritos de Castelo Branco e Guarda esta terça-feira, até meio da manhã. As temperaturas, sobretudo as mínimas, vão obviamente descer (e com o vento e a chuva a sensação térmica fará com que pareça estar ainda mais frio).