Renda-se ao conforto, estilo e sustentabilidade

Transporte-se para um cenário de frio e chuva. O vento sopra forte lá fora e a sua casa exige o aumento da temperatura e um ambiente de aconchego que só fica bem nesta altura do ano. Levante a mão quem não gostaria de ver um filme num canal de TV Cine ao mesmo tempo que se sente acompanhado pela mística e encanto do fogo real – o de uma bela lareira.

Imagina-se neste panorama? Agora, sonhe um pouco mais alto: esqueça o trabalho que dá cortar e acartar lenha, acender uma lareira convencional – ou um recuperador de calor –, as limpezas frequentes a seguir a uma utilização, ou as manutenções chatas a chaminés. Se for pró-ambiente, regozije-se: existem lareiras que não deitam fumo e, portanto, não libertam monóxido de carbono nocivo para o planeta. Como se não bastasse, ainda lhe dizemos que pode ser dono de outros pequenos luxos: ligar e desligar uma lareira sem ter de sair do seu lugar, através de um comando ou de uma aplicação móvel. Acredite: tudo isto é real quando tem uma Biolareira.

A mãe das biolareiras em Portugal

As biolareiras, que funcionam a bioetanol, estão a tornar-se numa forte tendência em Portugal. E a responsabilidade deste crescimento é da empresa Clearfire, que tem a mais completa oferta de biolareiras do país. Em 2015, começou com uma pequena loja em Campolide, para testar o mercado, mas, hoje em dia, não há quem fique indiferente ao seu showroom em Lisboa, onde há espaço para ficar largos minutos a contemplar a estética de cada uma delas. Quer sejam lareiras de chão ou suspensas, cada peça é única e todas são completamente personalizáveis mediante o gosto do cliente. Há lareiras com vidro, troncos a imitar madeira ou pedras decorativas de qualquer cor. Há ainda as que nos transportam para casas «hollywoodescas», integradas em móveis espetaculares. Já imaginou ter uma biolareira no móvel onde fica a sua televisão? Ou uma completamente envidraçada a toda a altura da sua sala? Sabia que pode ter uma biolareira na cozinha, na casa-de-banho ou no escritório? Tudo é possível e testado até ao limite pela Clearfire. A isto, junte o fato de que esta empresa é mestre em entregar uma encomenda em tempo útil ao cliente que, sendo mais ou menos luxuosa, é o reflexo do seu briefing. Et voilá: é assim que esta empresa tem crescido em tão pouco tempo de existência no mercado.

Quanto custa? ↓ Mostrar ↑ Esconder A partir de 155€ + IVA já é possível ter uma biolareira em sua casa; e, para quem compra uma peça destas acima de 300€ + IVA na Clearfire, o preço do bioetanol fica muito mais barato do que no mercado (a média do mercado são 50€/10L e a empresa vende a 29,5€/10L).

Afinal, o que é o bietanol? É seguro?

Bioetanol – ou etanol – é nada mais, nada menos, do que álcool puro. No caso do bioetanol da Clearfire, este é extraído do milho e da batata e destilado três vezes, o que lhe atribui o grau premium, com muito menos resíduos e muito menos cheiro. “É um álcool de qualidade farmacêutica e inofensivo”, explica Duarte Areosa Ribeiro, sócio-gerente da empresa líder de biolareiras em Portugal. “A única coisa que liberta é vapor de água, daí não ser necessário a lareira ter uma chaminé”. Se compararmos uma biolareira a uma lareira tradicional ou a um recuperador de calor, Duarte é veemente em afirmar: “elas serão o futuro deste segmento, uma vez que não libertam fumo e monóxido de carbono, não sendo nocivas para o ambiente”. Quanto à segurança para o utilizador, a mensagem é clara: “as biolareiras automáticas não poderiam ser mais seguras: são altamente controladas e com mecanismos de segurança muito elevados”, salvaguardando o utilizador, salienta.

Biolareiras em Portugal ↓ Mostrar ↑ Esconder A Clearfire é a representante oficial da marca polaca de biolareiras Planika, com uma aplicação móvel própria, de onde pode comandá-las. Em Portugal, é a única empresa que oferece assistência no local às biolareiras desta marca.

Não preciso mesmo de sair do lugar?

Não. Sabemos que está cansado e que quer mesmo contemplar o fogo real, mas de uma forma despreocupada e em total segurança. Ao comprar uma biolareira automática, é possível ligar e desligar o fogo apenas com um comando ou através de uma aplicação móvel. Estas lareiras aumentam a temperatura até 7°C em vinte minutos e, ao desligá-las, não há fumos, cheiros ou temperaturas altas durante demasiado tempo. Aproveite e desfrute do tempo. Ele é precioso.

Aquecimento exterior ↓ Mostrar ↑ Esconder Na Clearfire, também é possível comprar biolareiras para o exterior, bem como lareiras elétricas que são sobretudo decorativas. A empresa tem também um showroom no Porto.

