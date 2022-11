Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

O jogo entre Portugal e Uruguai levava poucos minutos da segunda parte quando houve a primeira invasão de campo num encontro deste Mundial, com um adepto com a camisola do Super Homem a entrar em campo com duas mensagens claras: Save Ukraine e Respet for iranian woman. Ainda fintou um primeiro segurança, tentava esquivar-se a um segundo, foi derrubado numa falta que era o pior dos seus problemas. Agora, ninguém sabe ao certo o que poderá acontecer ao invasor mas Rúben Neves deixou um pedido.

“É uma coisa normal de acontecer. Esperemos que não aconteça nada ao rapaz. Percebemos a mensagem, estamos com eles”, comentou citado pelo The Athletic sobre o adepto que ainda antes de ser intercetado por um segurança deixou cair a bandeira do movimento LGBT que seria retirada pelo árbitro.

Aos meios portugueses na zona mista, o médio do Wolerhampton falou da importância sobre a vitória e também das características do Uruguai que se tornaram mais complicadas de contrariar.

“O primeiro grande objetivo está conseguido, que é passar aos oitavos e agora o próximo objetivo que temos é ficar no primeiro lugar. Sabemos que o Uruguai é uma equipa muito agressiva, talvez um pouco por excesso mesmo quando a bola já não estava lá mas estávamos preparados para isso, preparámos muito bem a nossa equipa para isso. Sabíamos para o que vínhamos, estávamos preparados e demonstrámos isso. Nunca perdemos a cabeça, mantivemos sempre o foco”, começou por dizer.

“Quando foi preciso sofrer, sofremos todos juntos. Temos a noção de que numa competição como esta é importante também saber sofrer e saber defender bem. Por isso, a equipa está de parabéns, teve o jogo super controlado, fizemos o Uruguai correr, tirámos a frescura para depois explorarem o contra-ataque que é a sua máxima força. Era o nosso objetivo e acho que conseguimos tirando um ou outro ponto do jogo, o que é completamente normal tendo em conta que o adversário tem muita qualidade”, prosseguiu, salientando de seguida que a pancada que levou no gémeo não inspira grandes cuidados físicos.

“O Uruguai é uma equipa muito aguerrida, muito agressiva, sabíamos disso. Em alguns lances houve os tais excessos quando a bola já não está seja um pouco demasiado mas é a característica principal que têm, jogam assim há muitos anos, toda a gente conhece o Uruguai pela sua agressividade mas estávamos preparados e conseguimos estar muito bem”, concluiu Rúbn Neses que foi titular pela segunda vez seguida.