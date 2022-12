Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

O tom mais baixo, um timbre mais sério, a predisposição para responder ao que sabia que ia ser perguntado. A imagem daquele Fernando Santos mais sorridente do que é costume que se viu por exemplo em vésperas do início de Mundial com o Gana foi-se desvanecendo com o passar dos dias de competição. Ainda houve momentos de boa disposição, como quando lhe perguntaram quem seria a melhor seleção além de Portugal e respondeu por três vezes Portugal, mas foi uma conferência apesar de tudo mais séria e sobretudo com essa nota de não ter deixado nada por esclarecer. Nada incluindo a situação de Cristiano Ronaldo, claro.

Este domingo, antes do jogo com a Coreia do Sul, Tite, selecionador do Brasil, repetiu duas vezes a conversa da confiança. Ou seja, aquilo que o experiente técnico explicou (com outras palavras e expressões) foi que nunca passa informações falsas aos jornalistas, podendo é muitas vezes, como acontece com a equipa inicial, não revelar a informação que todos querem saber antes. Agora, Fernando Santos não necessitou de estar a propagar essa ideia mas passou da teoria aos atos a propósito do momento da substituição do capitão.

“Gostava de dividir a resposta a essa questão em dois momentos. Quando acabou o jogo, fui primeiro à flash e depois logo para a conferência. Disse e repito: lá no campo não ouvi nada, ele estava muito longe e só ouvi a discutir com o jogador da Coreia. Depois sim, vi as imagens. Já vi. Se gostei? Nada, não gostei mesmo nada. Mas isso a partir daí é uma situação que tem de ser resolvida em casa e depois temos é de pensar no jogo com a Suíça para ter aí o foco, assunto encerrado”, salientou o técnico nacional, sem querer nesta altura dizer se o capitão vai ou não manter-se como titular: “Só dou a equipa aos jogadores no estádio, sempre foi assim desde que cheguei. De resto, o assunto está terminado, resolveu-se em casa e todos estão disponíveis”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.