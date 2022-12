Os timings continuam a ser para lá de estranhos: dias depois da vitória da Seleção Nacional frente à Suíça nos oitavos de final do Mundial do Qatar e antes do confronto da Seleção Nacional com Marrocos nos quartos de final do mesmo Mundial do Qatar, o FC Porto jogava em Chaves para a Taça da Liga.

Em pleno feriado, numa quinta-feira fria e de chuva, os dragões visitavam o Desp. Chaves na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga e depois de terem escorregado em casa com o Mafra. Ainda assim, e face à nova igualdade que o mesmo Mafra não conseguiu evitar contra o Vizela no início da semana, a equipa de Sérgio Conceição tinha a possibilidade de se isolar na liderança do grupo e ficar muito perto do apuramento para a fase seguinte. Para isso, porém, tinha de vencer um conjunto de Vítor Campelos que ficou no 8.º lugar na altura da interrupção do Campeonato para o Mundial.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Desp. Chaves-FC Porto, 0-2 Fase de grupos da Taça da Liga Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro) Desp. Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Queirós, Steven Vitória, Sandro Cruz (Bruno Langa, 54′), Guima, Euller (Jonathan Arriba, 54′), Obiora (Juninho, 77′), Luther Singh (Abass, 77′), João Teixeira, Héctor Hernández Suplentes não utilizados: Gonçalo Pinto, Sarr, Edu, Benny, Jô Batista Treinador: Vítor Campelos FC Porto: Cláudio Ramos, João Mário, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell, Uribe (Bernardo Folha, 90+2′), Grujic, Pepê (Gonçalo Borges, 83′), Galeno (André Franco, 88′), Danny Loader (Taremi, 83′), Toni Martínez (Evanilson, 88′) Suplentes não utilizados: Samuel Portugal, David Carmo, Gabriel Veron, Rodrigo Conceição Treinador: Sérgio Conceição Golos: Danny Loader (55′ e 59′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Euller (51′), a Luther Singh (54′), a Steven Vitória (70′), a Guima (82′), a Héctor Hernández (90+3′)

Com timings tão estranhos, precisamente, o treinador do FC Porto não esconde que é necessário encontrar novos formatos de motivação. “Até eu sinto que o meu nome não é tão falado nas televisões, é uma coisa estranha. Gosto de ser falado, mal ou bem, e acho que o jogador deve ter o mesmo sentimento. Temos algumas estratégias, dei-lhes como trabalho de casa ver o Mafra-Vizela e depois no dia seguinte não perguntei nada, porque sabia que tinham visto. Todas as atenções estão viradas para o Mundial e esquecemos um bocadinho aquilo que é a nossa competição, o nosso dia a dia. O trabalho é feito exatamente da mesma forma mas, se calhar até de uma forma inconsciente, a tendência é essa. Jogamos um jogo e depois jogamos outro daí a 15 dias. Falta-nos a competição, estar nessa boa pressão de que muitas vezes falamos em jogos decisivos. Precisamos disso, dessa pressão de que muitos não gostam mas que eu adoro. É deitar-me com as orelhas a arder de tanta gente que manda uma bitaitada sobre mim. Até estou a achar estranho não haver ninguém a falar do Conceição”, atirou o técnico na antevisão da partida.

