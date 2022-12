A plataforma web de automóveis usados iSeeCars, que analisa tendências de mercado com foco nos EUA, além de funcionar como motor de busca, produziu mais um estudo. Desta feita concentrando-se exclusivamente num dado: a quilometragem. Foram analisados mais de 2 milhões de automóveis produzidos e vendidos em pelo menos 10 dos últimos 20 anos. O objectivo? Fazer um ranking dos 20 modelos com maior potencial de vida útil com base na quilometragem mais elevada. E a conclusão é esmagadoramente favorável à Toyota, que não só arrebata o primeiro e o segundo lugares da tabela, como coloca nada menos que 10 modelos no ranking, capazes de percorrer para cima de 370.000 km.

Isso confirma, uma vez mais, que o construtor nipónico é dos mais fiáveis do mercado, produzindo modelos que, quando devidamente mantidos, rodam milhares e milhares de quilómetros, sem darem grandes “chatices” aos seus proprietários.

Na listagem que publicamos abaixo, verá que muitos dos modelos não lhe são familiares, por uma simples razão: a análise centra-se no mercado norte-americano. Mas isso não lhe retira o interesse, na medida em que integra quatro modelos que são bem conhecidos dos europeus e comercializados em Portugal. Todos eles Toyota.

Dos 20 modelos com maior potencial de vida útil, segundo a iSeeCars, pelo menos 2,5% (cerca de 50.000 carros) superaram 200.000 milhas, o equivalente a 320.000 km, e 1% (20.000 unidades) registam entre 230.000 e 297.000 milhas (entre 370 e 478.000 km) nos últimos 20 anos. O Toyota Land Cruiser integra-se nesse grupo, o que significa que 1% das unidades que se encontram em circulação marcam, pelo menos, 280.236 milhas (450.996 km).

A lista integra ainda três modelos da Honda, dois da Ford e um Nissan. Chevrolet e GMC garantem também presença aos pares. Mais interessante é constatar que o Toyota Prius, o pioneiro dos híbridos, assegura um lugar no top 10, em 6.º lugar, com uma média de 250.600 milhas, a que correspondem mais de 400.000 km. O Highlander surge em 10.º e o Camry encerra a tabela. E não deixa de ser curioso que estes três Toyota sejam todos híbridos, como a iSeeCars destaca.

“Esta é uma lista de veículos que duram imenso, que são capazes de percorrer mais de 250.000 milhas (402.000 km) com a adequada manutenção”, sublinha o analista da iSeecArs Karl Brauer. “Este estudo não reflecte a vida útil máxima do modelo. Regista simplesmente as leituras actuais no conta-quilómetros. Note-se que a maior parte destes carros está no activo e a funcionar sem problemas”, conclui.