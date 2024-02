O Yaris melhora a oferta para as suas versões topo de gama, passando a oferecer o motor Hybrid 130, em complemento ao já conhecido Hybrid 116. A maior potência incrementa a capacidade de aceleração para 9,2 segundos de 0 a 100 km/h, sendo que este continua a ser um modelo com ênfase no consumo, tanto mais que reivindica uma média de somente 3,9 l/100 km. À maior capacidade da mecânica, o Yaris Hybrid 130 associa ainda um maior número de sistemas de ajuda à condução e mais equipamento.



PUB — Se fosse de carro não estaria a ler esta frase. Descubra aqui o automóvel certo para o seu estilo de vida

O Yaris tem-se revelado um modelo apetecível para o mercado europeu, oferecendo até aqui dois tipos de motorizações, todas elas atmosféricas e a gasolina, a 1.0 VVT com 72 cv e a 1.5 híbrida, esta nas versões de 116 cv (o 116H) e 125 cv (o 125H). De realçar que as versões híbridas são, simultaneamente, as mais potentes e as mais económicas. Com o share no mercado a cair, ainda que ligeiramente, a Toyota considerou que era necessário incrementar os trunfos do seu utilitário para assegurar que o modelo continua a ser capaz de surfar a onda da sua popularidade, de que resultou a introdução do 130H, a versão com 130 cv do 1.5 Hybrid, nas versões mais equipadas (substituindo o anterior 125H) e, por consequência, com preço superior.

O novo interior do Yaris 12 fotos

Face à versão 116H, o novo 130H fornece mais 14 cv, mas sobretudo assegura mais 30% de binário (isto é, de força), uma vez que o torque sobe de 141 para 185 Nm, uma parte substancial fornecida pelo motor eléctrico que complementa o três cilindros a gasolina, uma vez que este debita apenas 92 cv e 120 Nm. As vantagens, para o condutor, não se traduzem numa maior velocidade máxima, que se mantém nos 175 km/h, mas sim na capacidade de ir de 0-100 km/h em 9,2 segundos, meio segundo melhor do que os 9,7 segundos do 116H. Mas o maior binário vai tornar-se particularmente evidente nas pequenas e médias acelerações, como por exemplo nas ultrapassagens ou na recuperação de velocidade após uma curva ou um cruzamento, situações em que o 130H promete tornar-se mais dinâmico e especialmente agradável de utilizar. O consumo permanece quase inalterado, com 3,8 l/100 km no 116H e 3,9 no 130H, segundo o método WLTP.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os pormenores do renovado Toyota Yaris 8 fotos

Além das vantagens granjeadas pela nova mecânica, que estará disponível apenas para as versões mais sofisticadas Luxury e Premiere Edition, o renovado Yaris oferece igualmente mais sistemas de ajuda à condução, mais equipamento e melhores soluções de segurança. Alvo de uma maior atenção à insonorização a bordo (vidros mais grossos e com película intermédia anti-ruído, além de mais materiais insonorizantes), o utilitário nipónico passa a oferecer de série dispositivos destinados a incrementar a segurança, como uma nova câmara e um novo radar de ondas milimétricas, para detectar obstáculos e situações de perigo mais cedo.

Nas versões topo de gama, o refrescado Yaris oferece um novo painel de instrumentos digital e personalizável, com 12,3″ de diagonal, reforçado por um ecrã central com 10,5” e o sistema multimédia da marca, o MM21. As restantes recorrem ao ecrã digital atrás do volante com 7” e um ecrã central de 9”, que reconhece a voz e aceita comandos por esta via, além de dar acesso aos sistemas Android Auto e Apple CarPlay.

Este é o regresso em força do Yaris ao mercado nacional, o mesmo modelo da Toyota que tem dominado no Mundial de Ralis, além de ter sido o prémio atribuído aos leitores do Observador que participaram na eleição dos Prémios Auto Observador, a Escolha dos Portugueses.