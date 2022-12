Após as renhidas eleições presidenciais, Lula da Silva foi o eleito pelo povo brasileiro. Para o primeiro dia do ano de 2023 está marcada a tomada de posse do petista, que põe fim ao ciclo de Jair Bolsonaro. São esperadas pelo menos 300 mil pessoas para assistir ao desfile presidencial e à cerimónia oficial.

Segundo o jornal da Globo, a tomada de posse tem de cumprir um protocolo minucioso, que este ano está a cargo de Janja, a futura primeira-dama, que adianta que o roteiro institucional irá decorrer “com pequenas e poucas alterações” do que se espera da tradição.

O evento por norma tem início às 14h30 com o desfile do presidente, num carro oficial aberto, pela Esplanada dos Ministérios, a começar na Catedral de Brasília e a realizar a sua primeira paragem no Congresso Nacional. Lula e o seu vice-presidente Geraldo Alckmin serão recebidos pelos presidentes da Câmara dos Deputados, e no local devem estar presentes o Procurador-Geral da República e a presidente do Supremo Tribunal Federal.

O jornal brasileiro explica que após a receção, terá lugar uma sessão solene às 15h, e nesse momento o Presidente e Vice-presidente eleitos têm de jurar o seu compromisso constitucional, assinar o termo de posse e falar ao país. Dada como terminada a sessão, o protocolo previa uma salva de 21 tiros de canhão, mas Janja indica que o ritual não irá realizar-se para não perturbar pessoas portadoras de deficiência e animais.

O momento que se segue é um dos mais esperados e questionados após os conturbados protestos da oposição. Quem vai entregar a faixa presidencial a Lula da Silva?

Por volta das 17h o carro presidencial deve seguir para o Palácio do Planalto. Como ditam as regras, o presidente cujo mandato cessou deve entregar a faixa ao recém-empossado, no entanto Bolsonaro garantiu que só participaria na cerimónia se considerasse as eleições “limpas”. O conservador ainda não confirmou a presença no evento, mas num discurso aos seus apoiantes no palácio da Alvorada, no passada sexta-feira, o atual mandatário não reconheceu a vitória do adversário e pediu às forças armadas para se manterem ao lado do povo.

Para terminar, Lula da Silva vai desfilar até ao Palácio do Itamaraty, onde vai receber as autoridades internacionais e chefes de Estado que estiverem presentes na posse. Confirmadas estão já as presenças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e de outros líderes como João Lourenço, presidente de Angola, e Alberto Fernández, presidente da Argentina.

Para animar as celebrações, a Globo adianta que já estão dezenas de artistas confirmados, como Pablo Vittar, Valesca Popozuda, Maria Rita e Martinho da Vila para atuar nos palcos Gal Costa e Elza Soares, que homenageiam dois grandes nomes de música brasileira, que morreram este ano.