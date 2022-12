O investimento captado através dos vistos gold em novembro aumentou 40% em termos homólogos e 48% face a outubro, para 65,6 milhões de euros, de acordo com contas feitas pela Lusa com base em dados do SEF.

No mês passado, o investimento angariado por via do programa de Autorização de Residência para o Investimento (ARI), que cumpriu 10 anos em outubro, totalizou os 65,6 milhões de euros, um aumento de 40% face aos 46,6 milhões de euros registados em novembro de 2021. Face aos 44,3 milhões de euros captados em outubro, o investimento cresceu 48%.

Nos primeiros 11 meses do ano, o investimento realizado através dos vistos ‘dourados’ soma mais de 575 milhões de euros, um aumento de 37% face a igual período de 2021, com base nas contas feitas pela Lusa com base nos dados fornecidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em novembro foram concedidos 121 vistos ‘gold’, dos quais 95 para a aquisição de bens imóveis (36 para reabilitação urbana) e 26 por via da transferência de capitais.

Em termos acumulados, foram atribuídos este ano até novembro 1.130 vistos ‘gold’ (94 em janeiro, 94 em fevereiro, 73 em março, 121 em abril, 112 em maio, 155 em junho, 80 em julho, 77 em agosto, 120 em setembro, 83 em outubro e 121 em novembro).

O investimento em compra de bens imóveis totalizou em novembro 54,6 milhões de euros, dos quais 12,3 milhões em reabilitação urbana. As transferências de capital ascenderam a 11 milhões de euros.

Por países, foram concedidos 18 vistos ‘gold’ aos Estados Unidos no mês passado, seguidos do Reino Unido (14), da China (13), Brasil (10) e África do Sul (10).

No mês em análise, foram concedidas 138 autorizações de residência a familiares reagrupados, o que no total do ano corresponde a 1.341.

O programa ARI fez 10 anos em outubro passado (arrancou em 2012) e, neste momento, está a ser avaliada a sua continuidade.

Desde que o programa foi lançado já foram captados 6.674 milhões de euros. Desde montante, a maior parte corresponde à compra de bens imóveis, que no final do mês passado totalizava 5.981 milhões de euros.

Do total de compra de imobiliário, a aquisição com vista à reabilitação urbana correspondia a um investimento acumulado de 516 milhões de euros.

O investimento resultante da transferência de capitais atinge mais de 693 milhões de euros em mais de 10 anos.

No que respeita aos vistos ‘dourados’ atribuídos desde a sua criação foram concedidos 10.488 para compra de imóveis (1.445 para reabilitação urbana), 874 para transferência de capitais e 22 por criação de postos de trabalho.

Os vistos ‘dourados’ concedidos mediante o critério de criação de postos de trabalho têm um peso inexpressivo em mais de 10 anos de programa.

Desde a criação deste instrumento, que visa a captação de investimento estrangeiro, foram atribuídos 11.384 ARI: dois em 2012, 494 em 2013, 1.526 em 2014, 766 em 2015, 1.414 em 2016, 1.351 em 2017, 1.409 em 2018, 1.245 em 2019, 1.182 em 2020, 865 em 2021 e 1.130 em 2022.

Por nacionalidades, a China lidera (5.222), seguida do Brasil (1.158), Turquia (540), Estados Unidos (513) e África do Sul (493).

Desde o início do programa foram atribuídas 18.617 autorizações de residência a familiares reagrupados.