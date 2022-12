Reis, príncipes de Gales e a tradição dos postais de Natal no meio da tempestade Sussex

Mandam as regras da realeza que as tradições se mantenham a qualquer custo. E assim, neste primeiro Natal sem Isabel II os diferentes membros da família real voltaram a partilhar fotografias suas como postais da quadra, mas desta vez com os seus novos títulos. Escolheram precisamente a semana entre a estreia das duas partes da série documental de Harry e Meghan na Netflix para apresentarem ao público as suas felicitações natalícias com retratos de um clã feliz.

Os príncipes de Gales partilharam esta terça-feira à noite nas suas redes sociais uma fotografia acompanhada pela legenda: “A partilhar uma nova fotografia de família para o postal de Natal deste ano!”.

Na imagem podem ver-se William e Kate acompanhados pelos três filhos: George, Charlotte e Louis, todos de mãos dadas, a caminharem ao ar livre e em modo descontraído. A fotografia está assinada por Matt Porteous, que além de fotógrafo da família real, também é fotógrafo ambiental, e foi tirada este ano em Norfolk, segundo a Sky News, zona do interior de Inglaterra onde o casal tem uma casa de campo.

Já no fim de semana passado também os reis Carlos e Camilla tinham partilhado o seu postal de Natal nas redes sociais, com a seguinte mensagem: “Temos o prazer de partilhar o postal de Natal deste ano do Rei e da rainha consorte”. Uma fotografia do casal em plano aproximado mostra o monarca de lado e a rainha de frente a olhar para o marido. Foi registada a 3 de setembro deste ano, nos Jogos Braemar, na Escócia, cinco dias antes da morte da rainha Isabel II. O autor é Samir Hussein, também ele fotógrafo da família real.