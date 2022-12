Sabia que o primeiro exame oftalmológico deve ser realizado logo após o nascimento de uma criança? Pois bem, chama-se “Teste do Reflexo Vermelho” (ou “Teste do Olhinho Simples”, não demora mais de três minutos, e serve essencialmente para avaliar a estrutura ocular dos mais pequenos e ajuda a despistar possíveis problemas, relacionados com a visão.

Começa aqui, na primeira semana de vida de um recém-nascido, a primeira experiência oftalmológica de um futuro adulto. Independentemente de existirem, ou não, sinais de alerta suficientes, é recomendado que as consultas até aos dois anos, sejam semestrais e, estando tudo dentro da normalidade, aconselham-se consultas anuais ,até aos dez anos.

Se pensarmos na falta de vocabulário, de uma criança muito pequena, constatamos facilmente que será difícil para qualquer uma, em idade semelhante, articular frase ou palavras ,que nos indiquem que está algo de errado, com a sua visão. Na dúvida, esteja atento, especialmente a alguns dos sinais de alarme de referência.

Vamos conhecê-los?

1- Muita sensibilidade à luz solar, claridade, especialmente se for verificado apenas num olho.

2- Com menos de um ano, é importante reparar se o seu bebé, segue o seu rosto quando se movimenta.

3- Com mais de dois anos, tenha especial atenção se a criança, inclina a cabeça para fixar objetos.

4- O seu filho, nesta idade, lacrimeja muitas vezes?

5- Após os quatro anos, não ser capaz de distinguir cores, pode ser um sinal de alarme, especialmente se acompanhado de, dores de cabeça fortes.

6- Repara que a criança se aproxima muito dos ecrãs? Vale a pena referir isto ao médico oftalmologista.

Neste ponto, julgamos que estamos todos de acordo: despiste precoce, evita problemas de visão futuros. Há mais de 35 anos a cuidar da visão dos portugueses, miúdos e graúdos, a Alberto Oculista tem vários profissionais com uma experiência de excelência em saúde ocular.

Basta entrar em contacto com uma das 70 lojas, alguma ficará certamente mais perto da sua área de residência, e marcar uma consulta de optometria para a criança de quem cuida, através deste serviço, tem à sua disposição especialistas que diagnosticam várias doenças do sistema visual. Na hora de escolher o melhor modelo para os seus filhos (e para si também): é tão comum, a primeira vez que uma criança coloca os óculos sentir-se desconfortável, através do software Virtual Eyewear Assistant – VEA, consegue escolher o design, as cores e o tamanho do modelo ajustado ao rosto. Este novo serviço de óculos personalizados já mereceu, em 2022, o selo de garantia e qualidade Cinco Estrelas pelos consumidores. Em 2021, já tinha sido eleito como Produto do Ano, na categoria de Soluções Ópticas.

Exame de optometria? Aqui são gratuitos ↓ Mostrar ↑ Esconder Este exame é importante quando se trata da prevenção e preservação da saúde ocular, nomeadamente quando se trata de ajustar a graduação das suas lentes para que não esforce a visão continuamente. Nas lojas Alberto Oculista os Exames de Optometria são gratuitos a qualquer hora, de qualquer dia. Recorra a um dos profissionais especializados deste grupo: pode agendar o exame através deste site ou entrando em contacto com o número de apoio ao cliente 707 101 500.