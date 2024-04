A taxa de inflação situou-se em 2,2% em abril deste ano, segundo a estimativa rápida divulgada pelo INE. O que significa um abrandamento face aos 2,3% de março, ou seja, a subida em abril foi inferior em 0,1 pontos face à de março.

Os preços continuam a subir, mas a um ritmo mais baixo.

A inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e a energia, evoluiu 2%, o que compara com os 2,5% do mês anterior. Os produtos alimentares não transformados já tinham registado em março uma queda nos preços de 0,5%, e em abril tiveram uma variação nula. Os preços da energia, no entanto, aceleraram na subida homóloga para 7,9%, face aos 4,8% de março, o que o INE justifica pelo “efeito de base associado à redução de preços registada em abril de 2023 (variação mensal de -3,2%)”. No entanto, na variação mensal desceram 0,28%.

A ERSE já indicou que, em junho, vai mudar o valor das tarifas de acesso à energia, compensando por esta via a descida dos preços da energia nos mercados grossistas.

A evolução dos preços está a travar, o que se verifica também ao nível da variação mensal que foi de 0,5%, o que compara com os 0,6% de abril de 2023 e de 2% em março deste ano.

O índice harmonizado, que serve de comparação internacional, registou uma variação homóloga de 2,3%.

Os dados definitivos serão conhecidos a 13 de maio.