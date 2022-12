É com um desastre de comboio que abre “Os Fabelmans”, o novo filme de Steven Spielberg, que o realizador escreveu a meias com o dramaturgo e argumentista Tony Kushner. Mas não é um desastre de comboio qualquer. É o de “O Maior Espectáculo do Mundo”, de Cecil B. DeMille, que impressiona de tal forma o pequeno Sammy Fabelman (Mateo Zoryan), um menino judeu cujos pais, Mitzi (Michelle Williams) e Burt (Paul Dano), o levaram ao cinema pela primeira vez, que ao receber um comboio elétrico de presente pelo Hanukkah, vai de imediato recriar com ele o desastre da superprodução de DeMille e filmá-lo com a câmara de 8mm do pai. Daí a fazer filmezinhos com as três irmãs, é um pulo.

[Veja o “trailer” de “Os Fabelmans”:]

A partir daí, o cinema vai ser a razão de ser da vida de Sammy. Leia-se: de Steven Spielberg, porque “Os Fabelmans” é um filme fortemente autobiográfico, no qual o realizador recria a sua infância e juventude, confronta os problemas que levaram os pais a divorciar-se e a família a desfazer-se, e dramatiza a forma como isso o afetou. “E.T. — O Extraterrestre” (1982) começou por ser um filme sobre a separação dos pais do autor de “Tubarão”, as culpas que ele atirava ao pai e a sua relação muito especial com a mãe. Quarenta anos mais tarde, Spielberg consegue enfim dar forma cinematográfica às suas recordações familiares, as mais felizes como as mais dolorosas, e apresentar explicitamente aquilo a que tinha apenas aludido ou deixado sugerido em vários dos seus filmes anteriores. (Originalmente, “Os Fabelmans” esteve para se chamar “I’ll Be Home” e ser escrito por Regina Spielberg, uma das irmãs do cineasta).

