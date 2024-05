Num mundo cada vez mais globalizado, as viagens de longo curso tornaram-se frequentes para muitos. Acontecem para tratar de negócios, visitar família e amigos, ou simplesmente para umas férias longe de casa e há quem veja no avião uma segunda casa. Nesse caso, é bom que a viagem seja mais do que um transporte entre o ponto A e o ponto B. É bom que seja uma experiência em si e é isso que acontece na KLM World Business Class.

Chegar ao destino cansado e com o corpo dorido de uma viagem longa torna difíceis os primeiros momentos no destino. O desconforto físico, especialmente na lombar e pescoço, quando os apoios para o corpo são insuficientes, pode causar dores físicas e pode mesmo tornar impossível algumas horas de sono para tentar contornar o jet leg. A tudo isto se adiciona o stress e irritabilidade que este desconforto pode causar.

De corpo e mente descansados, a produtividade aparece naturalmente, no caso de uma viagem de trabalho e, se o destino promete lazer, é mais provável começar imediatamente a aproveitar cada minuto da nova paragem. A KLM World Business Class foca-se totalmente neste relaxamento e conforto, tornando a viagem de avião numa nova e luxuosa experiência.

A peça central da KLM World Business Class são as suas poltronas. Estes assentos foram redesenhados para cumprir os desejos que os passageiros revelaram em estudos conduzidos pela KLM. Por isso, agora todos os clientes da KLM World Business Class têm acesso ao corredor através de uma porta divisória leve e fácil de abrir. Está garantida maior privacidade quando estiver a trabalhar ou a descansar.

Não falamos apenas de um leve relaxamento: nestes novos assentos, adormecer confortavelmente e acordar de um sono reparador é simples. Estas poltronas são ajustáveis pelo passageiro e podem transformar-se numa cama de 1,98 metros ou apenas num sofá reclinado com maior suporte para a lombar. Aqui há espaço extra para apoiar completamente as pernas, enquanto ativa o modo massagem na poltrona.

O entretenimento durante a viagem também é garantido por estes compartimentos, com as várias entradas para carregamento de dispositivos eletrónicos — incluindo carregamento sem fios — e um ecrã de 16 a 18 polegadas para ver filmes e séries.

Quanto às refeições e snacks, o serviço da KLM World Business Class é igualmente acolhedor. Nos voos para fora da Europa, os passageiros são recebidos com uma flute de champanhe e ao longo do voo têm à disposição diversos snacks e bebidas frias ou quentes. O momento da refeição faz-se com as receitas do chef neerlandês Jonnie Boer e com o máximo de ingredientes frescos, acompanhados de uma seleção de vinhos. No final da refeição, a sobremesa ou seleção de queijos é harmonizada com vinho do Porto ou um vinho de sobremesa.

À saída desta nova experiência de viagem, o passageiro da KLM World Business Class estará sem dúvida no seu melhor, de corpo descansado e mente relaxada. Basta pegar no casaco impecavelmente pendurado num guarda-roupa privado e sair disponível para aproveitar o mundo.