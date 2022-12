Jair Bolsonaro não vai mesmo entregar a faixa presidencial a Lula da Silva na cerimónia de tomada de posse do próximo dia 1 de janeiro. De acordo com a Folha de S. Paulo, o ainda Presidente brasileiro terá confirmado, durante uma reunião com aliados políticos, a sua intenção de viajar para os Estados Unidos da América, longe de Brasília no dia da cerimónia.

Na mesma reunião, Bolsonaro terá sido aconselhado pelo seu círculo político a fazer um último discurso à nação antes de abandonar o Palácio do Planalto. A verificar-se, tal declaração deverá acontecer ainda esta quarta-feira, com o Presidente cessante a agradecer aos 58 milhões de eleitores que votaram em si nas eleições de 30 de outubro em que perdeu para Lula mas obteve quase 50% dos votos.

Desde lá para cá, tem-se mantido quase totalmente em silêncio. Nas poucas declarações públicas que proferiu, não reconheceu a derrota eleitoral e validou o “sentimento de injustiça” de muitos dos seus apoiantes que, nos últimos meses, têm defendido a tese de que as eleições foram fraudulentas. Apesar disso, o ainda Presidente não encetou nenhum ato concreto para contestar o resultado eleitoral, e não bloqueou a transição pacífica de poder.

Bolsonaro deverá viajar nos próximos dias para Orlando, na Flórida, onde tenciona passar o réveillon. Deverá fazer acompanhar-se por uma equipa de assessores, contratados para exercer funções na sua equipa após o término do mandato. Quem não estará com Bolsonaro é a atual primeira-dama, Michelle. Segundo o portal brasileiro UOL, a primeira-dama decidiu não viajar com o marido para os Estados Unidos.

Na última semana, a imprensa brasileira tinha dado conta de que o atual chefe de Estado tencionava celebrar a passagem de ano em Mar-a-Lago, na Flórida, propriedade do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No entanto, o UOL fez saber esta terça-feira que Bolsonaro optou por um condomínio que reúne cidadãos brasileiros em Orlando.

Ao que tudo indica, o plano de Bolsonaro deverá passar por tirar um período sabático nos Estados Unidos. O Presidente em fim de mandato terá dito a amigos que planeia tirar “um ou dois meses” para descansar, período após o qual regressará ao Brasil com um propósito: liderar a oposição contra Lula.

A cerimónia de tomada de posse no Brasil está a ser preparada ao mais ínfimo pormenor, com especial atenção para o aparelho de segurança, com o intuito de evitar quaisquer situações que impeçam o desenrolar do protocolo e a confirmação de Lula da Silva como Presidente.