Um pedido de moção de censura, dois pedidos de debate de urgência e outros dois para que o Presidente da República dissolva o Parlamento. É este o resumo de uma manhã de reações à demissão de Pedro Nuno Santos de ministro das Infraestruturas e Habitação, que aconteceu já depois da meia-noite e que levou todos os partidos a alinharem-se nas críticas ao Governo e a pedirem esclarecimentos sobre a indemnização da TAP e Alexandra Reis.

João Cotrim Figueiredo, em nome da Iniciativa Liberal, revelou que apresentará uma moção de censura ao Executivo de António Costa — que para já conta com o apoio do Chega e com o distanciamento do PSD. Por outro lado, os sociais-democratas e o Chega anunciaram pedidos de debate de urgência para a “próxima semana” com o objetivo de haver uma “explicação cabal” do primeiro-ministro. Não obstante os esclarecimentos de António Costa, André Ventura foi ainda mais longe e juntou-se ao pedido do CDS : Marcelo Rebelo de Sousa deve dissolver a Assembleia da República.

PSD quer “explicação cabal” de Costa na AR

O PSD, pela voz de Paulo Rangel, quer António Costa no Parlamento, na próxima semana, para uma “explicação cabal” num um debate de emergência que vai ser pedido pelo partido.

