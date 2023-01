A democracia saiu "vitoriosa" e será "para sempre": o discurso de Lula no Congresso na íntegra

No Congresso, Lula acusou campanha de Bolsonaro se ter "inspirado no fascismo". Mas acrescentou que a democracia saiu "vitoriosa": "Depois do terrível desafio, devemos dizer: democracia para sempre".