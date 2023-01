A Infraestruturas de Portugal (IP) prevê restabelecer o serviço de passageiros no apeadeiro da Madalena, em Vila Nova de Gaia, até ao final do mês, “caso as condições meteorológicas assim o permitam”.

Fonte oficial da empresa que gere as infraestruturas ferroviárias em Portugal disse hoje à Lusa que a previsão aponta para que se possa “retomar o serviço até ao final do mês” no apeadeiro da Madalena, no sentido Porto-Aveiro, “caso as condições meteorológicas assim o permitam”.

No dia 2 de janeiro, o serviço de passageiros no apeadeiro da Madalena, em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), na Linha do Norte, foi suspenso no sentido Porto-Aveiro devido a estragos causados pelo mau tempo, disse à Lusa fonte da IP.

Os estragos foram causados devido à chuva que caída nos dias anteriores, danificando os acessos e a plataforma provisória em utilização no local, devido às obras de remodelação da Linha do Norte entre Espinho (distrito de Aveiro) e Vila Nova de Gaia (distrito do Porto).

Assim, “por razões de segurança”, o serviço de passageiros na plataforma, no sentido Porto – Aveiro, foi suspenso.

As obras atualmente em curso na Linha do Norte entre Espinho e Vila Nova de Gaia, no valor de 55,3 milhões de euros, deverão estar concluídas no início de 2023, disse fonte oficial da IP à Lusa no dia 4 de novembro.