O novo selecionador nacional não aterra em Lisboa com um certificado de gestão de crises. Roberto Martínez esteve longe de ter um Mundial tranquilo à frente da Bélgica, equipa que orientava anteriormente. Não só a classificação deixou a desejar como, dentro do balneário e fora dele, o treinador espanhol viu os jogadores belgas envolverem-se em conflitos internos nos quais não conseguiu ter mão.

O Campeonato do Mundo do Qatar era a última oportunidade para toda uma geração altamente qualificada de jogadores belgas poder atingir um grande troféu. Ainda assim, foi notório que a equipa não se uniu em torno desse objetivo comum. Os sinais começaram a ser dados por Kevin De Bruyne, uma das figuras do coletivo. Em entrevista ao The Guardian, o médio belga demonstrou pouca confiança na possibilidade da Bélgica ganhar a competição. “Sem hipóteses. A nossa oportunidade foi em 2018. Temos uma boa equipa mas estamos velhos”, vaticinou o jogador do Manchester City.

O antigo jogador do Benfica, Jan Verthongen, após a Bélgica perder por 2-0 contra Marrocos no segundo jogo do Grupo F do Mundial, não tardou em dar resposta ao colega. “Suponho que também atacámos mal por sermos velhos na frente. Não criámos oportunidades suficientes”, lamentou o central numa declaração que visava De Bruyne.

Perante a troca pública de argumentos, Roberto Martínez acabou por pronunciar-se sobre o caso, confirmando o que já era óbvio: “Sim, há tensões no grupo”. No entanto, a estratégia passou por tentar normalizar o problema interno. “É natural. Os jogadores estão juntos há muito tempo. É como numa família. Se você não tem tensão ou desacordo na sua família, é porque não tem emoções”, afirmou à RTBF.

No meio dos problemas, o destino da Bélgica ia sendo traçado. Apesar de os Diabos Vermelhos terem conseguido vencer o primeiro jogo do Grupo F diante do Canadá, de forma sofrida, por 1-0, a seleção belga perdeu o segundo encontro diante de Marrocos. À entrada para a última jornada, a equipa estava praticamente obrigada a ganhar à Croácia para seguir para a fase a eliminar da competição e o ambiente não parecia favorável à passagem aos oitavos de final.

Nos dias que antecederam a partida decisiva, surgiram novos focos de tensão. A imprensa deu conta de que as declarações de De Bruyne e Verthongen causaram discussões no balneário. A situação levou a uma reunião de equipa em que é relatado que Lukaku tentou serenar os ânimos. Em conferência de imprensa, Courtois e Hazard desmentiram qualquer altercação, cenário que chegou a ser avançado. “Ninguém está feliz neste momento. Ficámos zangados no balneário por termos perdido [contra Marrocos]. Na nossa opinião, os meios de comunicação social exageraram demasiado a situação”, esclareceu o guarda-redes.

A Bélgica acabou por ser eliminada na fase de grupo do Mundial do Qatar após ter empatado a zero frente à Croácia, resultado que terminou no despedimento de Roberto Martínez. Ao longo da competição, foram visíveis vários sinais de frustração dos jogadores.