Roberto Martínez é o novo selecionador nacional. O treinador de 49 anos, que comandou a Bélgica até à eliminação precoce no Mundial do Qatar, foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para suceder a Fernando Santos e confirmado esta segunda-feira como o senhor que se segue na Seleção Nacional.

Espanhol, nascido na Catalunha nos anos 70, Roberto Martínez é adepto do Barcelona e um aficionado pelas ideias de Johan Cruyff — sendo até melhor amigo do filho, Jordi, e padrinho do neto da estrela neerlandesa. Filho de um dono de uma sapataria que foi treinador e jogador do local Balaguer, ainda representou o Zaragoza mas depressou começou uma carreira no Reino Unido que o levou depois a orientar Swansea City, Wigan e Everton já enquanto técnico.

Orientou a Bélgica no Mundial 2018, no Euro 2020 e no Mundial 2022, alcançando o melhor resultado da história do país com o 3.º lugar que conquistou na Rússia, mas nunca conseguiu tirar todo o potencial daquela que é unanimemente considerada a melhor geração de sempre do futebol belga. Confirmou a saída ainda no Qatar, na sequência da eliminação precoce na fase de grupos, e é agora o novo responsável pelo futuro da Seleção Nacional.

