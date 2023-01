“Vida de Artistas”, Teatro Carlos Alberto

Teatro Carlos Alberto. De 19 a 22 de janeiro. Quinta-feira e sábado, às 19h; sexta-feira, às 21h; domingo, às 16h. Bilhetes a 5€.

Para uma tarde de luxo e amoralidade: o encenador Jorge Silva Melo regressa ao dramaturgo Noël Coward com “Vida de Artistas”. A peça, um sucesso estreado na Broadway em 1933, centra-se em três protagonistas e “ensaia todas as variações, fascínios e danos de um ménage à trois, à medida que ascende ao sucesso e ao luxo”. Nas palavras de Coward, um trio de “criaturas superficiais, amorais, traças à volta da luz, incapazes de tolerar a escuridão solitária e de partilhar a luz sem colidirem, ferindo as asas umas das outras.” Uma criação dos Artistas Unidos, em coprodução com o São Luís Teatro Municipal e com o Teatro Nacional São João, que conta com a interpretação de Américo Silva,Ana Amaral, Antónia Terrinha, Jefferson Oliveira, Nuno Pardal, Pedro Caeiro, Pedro Cruzeiro, Raquel Montenegro, Rita Brütt e Tiago Matias. Estará em cena no Teatro Carlos Alberto entre 19 e 22 de janeiro. Bilhetes disponíveis online.

Camélia Brunch Garden

Rua do Passeio Alegre 368 Porto. Tel.: 22 617 0009. Segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 20h; sábado e domingo, das 9h às 20h.

Para tomar o pequeno-almoço na companhia do seu cão: os clássicos do brunch, já bem conhecidos do Camélia Brunch Garden, na Foz do Porto, têm nova companhia: a carta foi renovada e nela introduzem-se “criações mais irreverentes”. A pensar no inverno, a aposta incide em pratos mais quentes, como as sandes inspiradas nos franceses croque monsieur, no croque madame, ou ainda as papas de aveia. Nos pratos de partilha, conte com os novos scotch eggs, ovo envolto em mistura de carne e especiarias panadas; ou ovos mexidos com bacon, com pão d’Avó. Há ainda uma nova bowl de salmão (que inclui um taco com salmão glaceado como molho tipo bearnês, puré de batata, alcaparra e funcho) ou ainda a seitana, uma bifana de seita com salada de cebola caramelizada e soja. O Camélia Brunch Garden inclui uma esplanada coberta e é define-se como um espaço pet friendly.

Blind Emotions

Rua de Entreparedes, 40 Porto. Tel.: 22 600 1580. Todos os dias, das 12h30 às 15h e das 19h30 às 22h30.

Para despertar todos os sentidos à mesa: as propostas Blind Emotions passam agora a estar disponíveis também durante ao almoço, para hospedes e não hospedes. Pensado por Vitor Matos, nos comandos deste projeto gastronómico, inclui 10 ou 12 momentos (140€ e 120€, respetivamente), onde o tradicional se cruza com o contemporâneo, tendo o processo criativo como ponto de partida as memórias e as viagens do chef. A matéria-prima é da região e da época. O Blind presta tributo a “Ensaio Sobre a Cegueira”, do escritor José Saramago, e está integrado no Torel Palace Porto, cinco estrelas do Torel Boutiques.

Musex

Palácio Anjos, Algés. 14 de janeiro, a partir das 15 horas. Horário da exposição: terça-feira a quinta-feira e domingo, das 11h00 às 19h00; sexta-feira, sábado e feriados, das 11h às 20h.

Para falar, conversar e perguntar, sem vergonha: o tema é a sexualidade e a moderadora é a conhecida Marta Crawford, psicoterapeuta, terapeuta sexual e familiar. Onde? No Musex, museu pedagógico do sexo que fundou, dedicado ao prazer feminino, que ocupa agora o Palácio dos Anjos, com a exposição “Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino” (estreou-se em 2022 e foi, entretanto, prolongada até 8 de março). A participação nesta que é a quarta roda de conversas informais sobre sexualidade, que acontece a 14 de janeiro, sábado, propõe uma discussão em ambiente seguro, livre e descontraída, com espaço para esclarecer dúvidas. No início, a sexóloga sugere temas e a partir daí, o grupo de participantes vai decidindo o o caminho.

Gigi no JNcQUOI

Av. da Liberdade 182 184 Lisboa. Tel.: 219 369 900. Email: bookatable@jncquoiavenida.com. Domigo a quarta-feira, das 12h à 00h; quinta-feira a sábado, das 12h às 2h.

Para matar saudades do Algarve em Lisboa: o Gigi, restaurante clássico da badalada Quinta do Lago, ruma a norte, com destino a Lisboa, mais concretamente, ao JNcQUOI Avenida. Assim, entre 11 e 15 de janeiro, poderá provar o menu especial do projeto liderado por Bernardo Reino, que traz à capital o sabor das férias de verão: conte com ceviche de atum; xerém de berbigão; tomatada de ovos com camarão e ainda gambas Malaguenha. E isto são só as entradas. Para pratos principais, massada do mar; carabineiro com morrones; cherne com molho siciliano; ou lingueirão à provençal. Disponível ao almoço e ao jantar. Reserva recomendada.

18.68

Largo Barão de Quintela, 12 Lisboa. Tel.: 21 340 8263. Terça-feira a sábado, das 18h à 1h.

Para provar uma bifana reinventada (e acompanhar com um cocktail): o espaço é dedicado à arte da mixologia, mas não vacila nas opções para comer. Bruno Rocha, chef executivo do Bairro Alto Hotel (unidade de cinco estrelas do Chiado da qual faz parte o 18.68), é quem pensa estas opções que, a pender para o conceito de partilha, arranca 2023 com novidades. Uma delas é a bifana de carne de porco preto, servida em focaccia de massa mãe e discretamente acompanhada por maionese de camarão. Novamente, são as técnicas de fusão que se destacam no campo das boas novas: há shabu-shabu de gambas ou um eboshi ao folhado de cogumelos japoneses e cacau. Mantêm-se os best-sellers do bar situado no Largo Barão Quintela, que outrora serviu de antigo quartel de bombeiros: os rissóis de carabineiro e tartelete de leitão à Bairrada são mesmo a não perder. Tudo isto, acompanhado por uma das bebidas de Tiago Santos, responsável de bar, seja para antes da refeição (os Maçaricos), para durante (os Sotas) ou para depois (no capítulo Rescaldo). Sugestão? O cocktail número 2, inspirado na cerveja do Fundão, colhida no pico da sazonalidade, conservada e preservada em bebidas espirituosas, desde vodca e vermute.

Olivier Experience by The Fork

Yakuza, Guilty, XXL e K.O.B. Através da plataforma The Fork, com 40% de desconta na ementa.

Para um banquete com mão de chef e a preço de amigo: desde 6 de janeiro, Dia de Reis, que é possível reservar mesa nos restaurantes by Olivier, do chef Olivier da Costa, no The Fork ,com uma oferta especial. Até 13 de fevereiro, os clientes que façam reserva através da plataforma recebem uma oferta de 40% sobre o preço da carta. Os restaurantes incluídos no Olivier Experience by The Fork, que celebra a renovação desta parceria, são o Yakuza, que funde os sabores do oriente com o ocidente; o XXL, com cozinha de conforto tradicional; o Guilty, onde os protagonistas do fast food ganham novo estatuto; e ainda o K.O.B, steakhouse pensada para os verdadeiros apreciadores de carne.

Papper Moon Algarve

W Algarve, Estrada da Galé, Albufeira. Tel.: 289 372 300. Todos os dias, 12h30 às 14h30 e das 18h30 às 22h30.

Para provar marisco preparado à italiana: há nova carta para provar no Paper Moon — e novamente, voltou a ser a sazonalidade da matéria-prima a comandar o processo criativo de Ciro Piedimonte, chef executivo do restaurante algarvio. Os grandes protagonistas são, assim, os peixes e os mariscos da costa, apresentados em pratos modernos, os que constituem a carta de inspiração atlântica. Conte com vieiras seladas com creme de alho francês e espargos; esparguete gragnano com amêijoas; ou linguine com lagosta, molho bisque de marisco e tomate cherry. Há ainda tartar de salmão; terrina de polvo com salada de vegetais; frito misto de camarões, lulas e courgete; ou ainda ossobuco de vitela servido com risotto de açafrão. Localizado no W Algarve, conte com um terraço com vista para a costa algarvio.

Il Basilico Madeira

Rua de Leichlingen 9, Funchal, Madeira. Tel.: 291 708 708. Todos os dias, das 12h30 às 15h e das 18h30 às 22h.

Para provar o menu de uma renomada dupla italiana: agora é no Il Basilico da Madeira, inserido no grupo hoteleiro Porto Bay, que poderá provar os sabores típicos italianos. Isto a propósito do festival gastronómico “Itália com Alma”, que toma conta do restaurante do Funchal, e que, ao longo de mais de uma semana, terá o chef Cristiano Cutietta, natural de Florença, com o convidado chef Cosimo Cassano (esteve à frente do Bacco di Barletta, em Itália, com uma estrela Michelin), aos comandos do menu composto pelos clássicos que toda a gente adora: crostini, carpaccio, bruschetta, risotto, ravioli, focaccia, gnocchi, pizzas.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.