“Eugénio de Andrade: A Arte dos Versos”

Jardins do Palácio de Cristal, R. de Dom Manuel II. De segunda-feira a sábado, das 10h às 18 horas. Entrada gratuita.

Para saber mais sobre a vida e a obra de Eugénio de Andrade: uma máquina de escrever, livros, poemas, fotografias ou postais do poeta português fazem parte da exposição que acaba de ser inaugurada na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto. Patente até 23 de abril e com curadoria de Jorge Sobrado, diretor do Museu e Bibliotecas do Porto, juntamente com Rita Roque, a exposição que celebra o centenário de Eugénio de Andrade apresenta parte do espólio do artista, cedido ao Município do Porto, em 2020. Em simultâneo, é também possível visitar “Poesia a 100 Eugénio”, desenvolvida pela Cooperativa Árvore, exposição que reúne pinturas e esculturas de vários artístas convidados, que se inspiraram no imaginário poético de Eugénio de Andrade.

Sharklife

21 de janeiro a 19 de março. Segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábado e domingo, das 10h às 19h. A partir de 16,5€.

Para aprender tudo sobre a espécie mais temida dos oceanos: o Sea Life Porto acaba de estrear o Sharklife, iniciativa que pretende dar a conhecer tudo sobre tubarões, desvendando ainda alguns dos maiores mitos em torno deste animal, que conta com mais de 300 espécies diferentes. Patente até 19 de março, a grande estrela será o novo residente do aquário, o Black Tip, tubarão oriundo de um programa de reprodução em cativeiro criado pelo grupo, que se dedica a espécies ameaçadas. O evento inclui uma série de atividades, desde palestras a quizes sobre tubarões — e todas as quartas-feiras e sábados, às 14h30, poderá observar a alimentação dos predadores em mergulho.

Floating Álvaro

Praia Fluvial de, 6160-011 Álvaro. A partir de 130€ por noite.

Para dormir numa casa que flutua: Álvaro, em Oleiros, tem uma proposta para uma escapadinha especial. É nas águas do rio Zêzere que poderá passar a noite, no novo projeto turístico, uma casa flutuante, atracado à marina desta aldeia. Com capacidade para seis pessoas, inclui cozinha equipada, casa de banho e ainda zona exterior para apreciar os elementos naturais envolventes. Para fazer um upgrade à sua estadia: por mais 60€, poderá dar um passeio de uma hora pelas águas do rio, num barco com capacidade para 12 pessoas. A aldeia de Álvaro, também conhecida como “aldeia branca”, faz parte da rede de 27 Aldeias de Xistode Portugal, que ficam no centro de Portugal. A partir de 130€ por noite.

Chefs à Mesa

Rua Sanches Coelho, 4C, Lisboa. Tel.: 217 960001/ 962 337 460. Segunda a sexta-feira, 10h às 20h. Sábados das 10h às 14h.

Para provar a cozinha de autor sem ir ao restaurante: seja para take away ou entrega em casa, das sopas, às entradas, pratos principais (carne, peixe ou vegan) e sobremesas, agora é possível saborear algumas das propostas mais icónicas de vários chefs nacionais no conforto de sua casa. A possibilidade nasce da inauguração do Chefs à Mesa, espaço que aposta em receitas e refeições prontas ou pré-preparadas, que abriu portas junto a Entrecampos, em Lisboa. Há desde soluções ultracongeladas ou em vácuo, receitas prontas ou caldos e bases para finalizar o prato em casa, tudo com embalagens que incluem todas as instruções e informações de que necessita para um prato profissional. As propostas disponíveis vão desde o unagi don, de Paulo Morais, à canja de lingueirão à Taberna, de Bertílio Gomes ou à corvina, molho de anis e batata kennebec, de Vítor Adão. O chef Luccas Paixão, do Asoka, complementa a equipa com rolo mediterrânico, solução para quem exclui as proteínas animais. E a pensar nos que gostam de pôr a mão na massa, há ainda recomendações dos chefs no campo das mercearias, desde conservas, molhos, condimentos, compotas, chutneys, queijos, patês ou ainda licores e chás. As entregas em casa do Chefs em Casa, projeto de Rui Carmo e Carlos Fontão de Carvalho, acontecem às terças, quintas-feiras e sábados, em m Lisboa e nos concelhos de Oeiras e Cascais, desde que o pedido seja feito com uma antecedência mínima de 24 horas. Além do espaço física, também pode conhecer a loja online.

Pasta Non Basta

R. Marquesa de Alorna 17B (Alvalade). Tel.: 21 584 6772. Av. Elias Garcia 180B (Avenidas Novas). Tel.: 21 797 9214. Segunda-feira a quinta-feira, das 12h às 23h30. Sexta-feira e sábado, das 12h às 00h30.

Para provar novos pratos italianos: os restaurantes Pasta Non Basta, em Alvalade e nas Avenidas Novas, em Lisboa, têm novas propostas e uns quantos regressos na carta. A partir de agora, poderá provar, no campo das entradas, a burrata con pesto de pistácio caseiro, com salada de tomate assado, bem como as polpette al sugo (9,5 €), as já conhecidas almôndegas caseiras com molho de tomate e parmesão, de regresso à ementa. Além de novas saladas, entra também em cena o gnocchi envolto num molho de parmesão com ervas frescas, salsicha caseira e cogumelos ou o risotto di zucca e pecorino di grotta, com puré de abóbora, pecorino toscano, laranja e amêndoas torradas. Par aos fãs de raviolis, é altura de provar os novos al prosciutto e parmigiano, com presunto e mortadela com molho de parmesão. E se para si ir a um italiano será sempre sinónimo de pizza, fique com a Don Corleone, com molho de tomate, scamorza fumada, salsicha fresca caseira e grelos salteados.

Intercontinental

R. Castilho 149. Tel.: 21 381 8700. 29 de janeiro, aula de ioga, 25€, das 9h às 11h. Brunch saudável, 36€, a partir das 11h.

Para quem se atrasou a aplicar a máxima “ano novo, vida nova”: a pensar na saúde, bem-estar e equilibrio, o InterContinental Lisbon, unidade de cinco estrelas, criou um menu saudável para um brunch no domingo, 29 de janeiro. Mas antes de se atirar às bowls com açaí, ovos, waffles de coco, iogurte grego, panquecas de aveia e banana, pães de abobora e fruta laminada — também há Nutella para os que não ficam sem uma boa dose de açúcar — há atividade física para o corpo e para a mente: uma aula de ioga, das 9h às 11h, com o instrutor Andy Willner. O brunch custa 36€ por pessoa e a aula tem o valor de 25€. Reservas através do 213818700 ou lisbon.intercontinental@ihg.com.

The Capsule Cafe

Rua da Fonte do Cabo, 54, Fração B, Ericeira. Tel.: 912 203 807. 28 de janeiro, 19h às 22h. 78€ por pessoa.

Para explorar o universo dos vinhos naturais: o primeiro evento de 2023 do The Capsule Cafe, projeto de Tanya e Sacha, casal ucraniano, localizado no centro da Ericeira, acontece no sábado 28 de janeiro, e celebra, com um menu de cinco momentos, a produção vínica nacional de baixa intervenção. Servido das 19h às 22h, conta com as propostas gastronómicas do chef Alex, desde terrina de patê de coração de galinha; rolo de carne com ameixas, molho de beterraba e alho negro; ou bouquet de vegetais locais, vinagrete fermentado, molho de sopa borscht (prato típico da Ucrânia). Na harmonização, conte com vinho Tinto Dominó 2020, vinho tinto Senhora D´Arrábida 2015, da Península de Setúbal ou vinho branco Vira Cabeças 218. Custa 70€ por pessoa.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.