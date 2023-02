Um comandante checheno suspeito de ter cometido crimes de guerra nos primeiros meses da invasão da Ucrânia foi enviado para a Turquia para liderar a assistência da Rússia ao país na sequência dos sismos de segunda-feira, que fizeram pelo menos 22.700 mortos.

Daniil Martynov é procurado na Ucrânia por alegadamente ter liderado a invasão a um hospital psiquiátrico Borodyanka em março do ano passado, fazendo 300 reféns — 50 dos quais estavam acamados —, e de ter instalado minas em torno do edifício.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com os Serviços de Segurança da Ucrânia, o militar, próximo da liderança chechena, terá cometido “violações das leis e costumes da guerra” e é suspeito de “abuso de prisioneiros de guerra ou civis”. Maryna Hanitska, diretora do hospital, afirmou ter sido abordada por Daniil Martynov quando a instituição foi invadida. O coronel terá afirmado que, se todos os reféns obedecessem às ordens russas, toda a gente viveria — e que ela própria devia estar grata por não ter sido morta.

Tanto Daniil Martynov como Ramzan Kadyrov, líder checheno, negaram todas as acusações. Disseram que o coronel estava ao serviço do Ministério dos Serviços de Emergência da Rússia neste momento e pediram aos serviços de vigilância ucranianas para cederem informações sobre os “abusos” cometidos no hospital, prometendo consequências para quem os tenha cometido.

Quando os militares russos tomaram controlo do hospital, fonte oficial da Organização Mundial de Saúde classificou a invasão como “outro ataque à saúde na Ucrânia”:

Condenamos todos os ataques a instalações de saúde, a profissionais de saúde ou a doentes, [já que] constituem uma violação flagrante do direito internacional humanitário, privando as pessoas de cuidados médicos e pondo em risco a vida de pacientes e trabalhadores”, disse à época Tarik Jasarevic a partir de Lviv.

O hospital psiquiátrico de Borodyanka também foi alvo de bombardeamentos que, apesar de não terem feito vítimas mortais, destruíram o segundo e terceiro andares do edifício.