Em atualização

A CP suprimiu, entre as 0h00 e as 8h00 desta segunda-feira, 58 comboios de um total de 252 programados, devido às greves na transportadora, que começaram no dia 08 deste mês e se prolongam até ao dia 21.

Segundo dados divulgados pela operadora ferroviária, de 252 comboios programados foram realizados 194 e suprimidos 58.

No serviço de longo curso realizaram-se os 12 comboios que estavam previstos, enquanto no regional foram suprimidos 27 comboios de um total de 73.

Nos urbanos de Lisboa houve 22 supressões de 113 programados e no Porto foram suprimidos nove comboios de 54 previstos.

A CP tem no seu “site”, um alerta aos passageiros para perturbações na circulação até dia 21 de fevereiro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 0h00 do dia 08 de fevereiro de 2023 e as 24h00 do dia 21 de fevereiro de 2023”.