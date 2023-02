O Arsenal regressou este sábado aos triunfos na Liga inglesa de futebol e recuperou provisoriamente a liderança isolada, ao consumar a vitória na visita ao Aston Villa, por 4-2, com dois golos nos descontos, na 24.ª jornada.

Em Birmingham, os ‘villans’ adiantaram-se logo aos cinco minutos, por intermédio de Ollie Watkins, mas Bukayo Saka repôs a igualdade, aos 16, antes de o brasileiro Philippe Coutinho recolocar o Villa na frente, aos 31.

No segundo tempo, o ucraniano Oleksandr Zinchenko marcou para o Arsenal, aos 61 minutos, e quando tudo fazia crer que os londrinos voltariam a perder pontos na Premier League, o azarado guarda-redes Emiliano Martínez assinou um autogolo, aos 90+3 minutos, na sequência de um remate do italiano Jorginho que acertou no ‘ferro’ antes de bater na cabeça do guardião argentino.

Os ‘gunners’ ainda aumentaram a vantagem, aos 90+8 minutos, através do brasileiro Gabriel Martinelli, que aproveitou a ausência de Martínez da baliza — tinha subido no campo na sequência de um canto para o Aston Villa — para marcar um dos golos mais fáceis da carreira, assistido pelo português Fábio Vieira, que tinha sido lançado aos 79 minutos.

Após duas derrotas e um empate que lhe custaram oito pontos nas últimas rondas e também a perda da liderança isolada, o Arsenal, que ainda tem um jogo em atraso para disputar, voltou a ficar sozinho no topo da Premier League, com 54 pontos, mais três do que o Manchester City, que este sábado visita o Nottingham Forest.