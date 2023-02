Toby Fleishman é um recém-divorciado a ajustar-se como pode à nova realidade que enfrenta — ou seja, está obcecado com aplicações de encontros online, uma forma muito eficaz de ocupar o tempo sem ter de lidar realmente com o que se passa na vida dele. De repente, surpresa, a ex-mulher larga os filhos de ambos em casa dele a meio da noite, um dia antes do combinado, e desaparece sem dar qualquer explicação. O caos instala-se e assim começa “Fleishman em Apuros”, a nova série da Disney+, que acaba de estrear-se, com todos os episódios já disponíveis (são oito no total).

Inicialmente, esta parece uma história de mistério, onde a pergunta mais importante é “onde está Rachel?”, a ex-mulher (interpretada por Claire Danes). Porém, a narrativa é bem mais complexa do que isso — ou talvez mais simples, depende da perspetiva. É que esta é uma história “sobre tudo”, como dirá uma das personagens e narradora, Libby (Lizzy Caplan), mais para a frente. É sobre os planos muito claros que traçamos para as nossas vidas aos 20 anos e sobre como olhamos para eles, no retrovisor, quando temos 40. Chegámos lá? Valeu a pena? O que é que sacrificámos pelo caminho?

Não é possível sair dos oito episódios sem questionarmos as nossas escolhas, mas, antes de nos perdermos em questões filosóficas e instrospetivas, vamos à narrativa.

[o trailer de “Fleishman em Apuros”:]

