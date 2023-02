Ideia de processo é "Infundada e aborrecida". Sussex não vão processar South Park sátira

Os duques de Sussex reagiram ao episódio de South Park que aparenta satirizá-los dizendo, através de um porta-voz, que não vão avançar com um processo. Um episódio com duas personagens muito semelhantes a Harry e Meghan foi lançado na semana passada e especulou-se que estes poderiam responder de forma legal, mas a ideia de “ramificações legais” é “infundada e aborrecida”, disse o representante à Newsweek.

Segundo o Telegraph, o casal terá ficado furioso com o episódio que satiriza o desejo de privacidade dos duques e Meghan, em especial, terá ficado “chateada e arrebatada”.

O episódio chama-se “The Worldwide Privacy Tour” (“A tour mundial da privacidade”) e já está disponível online, pode ser visto aqui. Na série de animação “o príncipe e a princesa do Canadá” são um jovem casal real que se muda para um a pequena cidade em busca de privacidade, contudo estão constantemente a chamar a atenção para si próprios.

Embora não sejam referidos nomes, as duas personagens têm características físicas que nos lembram Harry e Meghan. Enquanto o suposto príncipe tem cabelo e barba ruiva, a sua princesa tem um chapéu e um vestido rosa claro com ombros à mostra, à imagem do que Meghan usou na cerimónia Trooping the Colour, em 2018.

Watch the all-new "Worldwide Privacy Tour" full episode for free now: https://t.co/tkYfVgJ0GD pic.twitter.com/lZ9ILs6dVN — South Park (@SouthPark) February 17, 2023

O casal aparece em diferentes situações a exibir cartazes nos quais pedem “privacidade” e “não olhem para nós”. Aparecem na televisão, incluindo num programa que se chama “Good morning Canada”, publicam um livro e acabam por partir numa tour mundial a espalhar a sua reivindicação por privacidade.

Pode ainda ver-se um funeral da “Rainha do Canadá” que conta com uma atuação de um músico que faz lembrar bastante Elton John. A personagem da princesa é descrita como “rapariga da sororidade, atriz, influencer e vítima” enquanto a masculina aparece na capa de um livro que se chama “Waaagh” (que se pode traduzir como um som de esgar).