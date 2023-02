Um dos mais infames projetos da história do cinema pode estar prestes a ver a luz do dia: “Napoleão”, o “filme perdido” de Stanley Kubrick sobre a vida do general e ditador francês, deverá ser adaptado em formato de minisérie pela mão de Steven Spielberg.

O anúncio foi feito pelo próprio Spielberg na terça-feira, durante uma conferência de imprensa no Festival de Cinema de Berlim. O realizador descreveu o projeto como uma “grande produção” baseada no argumento original de Kubrick, que está a ser preparada em colaboração com a viúva do cineasta Christiane Kubrick e com Jans Harlan, produtor executivo de todos os filmes de Kubrick desde a década de 1970 até à sua morte em 1999. Ao invés de um filme, será adaptado numa minisérie em sete partes para a HBO.

Steven Spielberg told #Berlinale2023 that he's adapting Stanley Kubrick's lost film 'Napoleon' into a limited series for HBO pic.twitter.com/PBqHzPQNkt — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 21, 2023

