O rei Carlos III vai receber esta segunda-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von de Leyen, à margem de negociações com o primeiro-ministro, Rishi Sunak, sobre as relações pós-Brexit entre o Reino Unido e União Europeia.

“O rei tem todo o prazer em se encontrar com qualquer líder mundial de visita ao Reino Unido e fá-lo a conselho do governo”, disse um porta-voz da família real.

O encontro terá lugar na tarde desta segunda-feira, à volta da mesa do chá, no Castelo de Windsor, concretiza o The Telegraph, após uma reunião da líder europeia com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, para tentar fechar um acordo sobre o controverso Protocolo da Irlanda do Norte, parte do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Espera-se que Sunak e Von der Leyen ponham fim a meses de intensas negociações para resolver divergências relacionadas com novas regras aduaneiras e políticas que resultaram do Brexit e que distinguem a província da Irlanda do Norte do resto do Reino Unido.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Se o pacto for concluído esta segunda-feira, o primeiro-ministro britânico e a presidente da Comissão Europeia realizarão uma conferência de imprensa.

Sunak deverá depois fazer uma declaração na Câmara dos Comuns para explicar aos deputados os detalhes do acordo, seguindo-se uma votação.

Nos termos do protocolo atual, os controlos aduaneiros do comércio entre o Reino Unido e a UE são efetuados nos pontos de entrada da Irlanda do Norte, o que evita erguer uma fronteira física com a vizinha República da Irlanda para não prejudicar o acordo de paz de 1998.

Esta fronteira comercial, localizada no mar da Irlanda, é vista pelos Unionistas, defensores do estatuto da Irlanda do Norte enquanto território britânico, como uma ameaça à relação com o resto do Reino Unido.

Em fevereiro de 2022, o Partido Democrata Unionista (DUP) derrubou o governo regional e impediu a formação de uma nova assembleia autónoma desde as eleições de maio.