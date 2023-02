Luís Filipe Vieira, ex-presidente da SAD do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, que ainda é administrador da SAD, e Miguel Moreira, ex-diretor financeiro, estão acusados pelo Ministério Público de fraude fiscal, em regime de coautoria, no âmbito do processo Saco Azul, segundo avançou o Expresso e confirmou o Observador.

O semanário escreve que Luís Filipe Vieira é acusado de três crimes de fraude fiscal e 19 de falsificação, os mesmos crimes por que estão acusados Soares de Oliveira e Miguel Moreira.

Os três tinham “perfeita consciência de que as faturas emitidas pela Questão Flexível em benefício das sociedades Benfica, SAD, e Benfica Estádio, S.A., não titulavam quaisquer operações económicas”, refere o procurador, citado pelo Expresso. Segundo confirmou o Observador, a Benfica SAD é acusada de fraude fiscal. O Expresso refere que também a Benfica Estádio é acusada do mesmo crime.

De acordo com a acusação citada pelo Expresso, as duas entidades pagaram cerca de 1,65 milhões de euros à Questão Flexível, uma empresa de consultoria informática, cujo dono, José Bernardes, terá cobrado 11% do dinheiro recebido para passar faturas por serviços fictícios. O jornal indica que José Bernardes responde pelos crimes de fraude fiscal, falsificação e branqueamento. Este esquema concretizou uma fuga aos impostos, de IVA e IRC, em mais de 500 mil euros, montante que deverá ser pago “solidariamente” por todos os arguidos.

Segundo apurou o Observador, também Paulo Silva e José Raposo estão acusados de falsificação de documento.