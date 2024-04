Um homem morreu este domingo depois de pedir para abandonar uma viagem a bordo de um balão de ar quente, sobre o Alqueva, pouco tempo depois do início. Inicialmente, a Proteção Civil dava conta de que teria havido uma queda, que teria resultado na sua morte. GNR diz que, afinal, o homem pediu para sair do balão de ar quente, acabando por ser encontrado, já sem vida, pela equipa médica que respondeu a pedido de socorro.

As primeiras informações recolhidas pelo Observador junto do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, o homem — um dos 16 passageiros a bordo de um balão de ar quente — teria caído de uma altura não determinada. Esses dados foram transmitidos cerca das 12h30.

Mais tarde, em declarações ao Diário de Notícias, o Comando Territorial da GNR de Évora (que o Observador já contactou mas de que ainda não conseguiu obter informações) dava conta de que, afinal, o homem não teria caído do balão de ar quente. Depois de embarcar no aparelho, terá pedido para interromper a viagem. Foi deixado em terra e foi acionada a equipa de apoio da viagem.

Terá sido essa equipa que, ao chegar ao local onde o passageiro foi largado — a viagem de balão seguiu com os restantes passageiros —, se deparou com o homem, já sem vida, dentro de água.

O acidente terá acontecido a meio da manhã, segundo o jornal Público. Ao Observador, fonte da Proteção Civil adianta que viajam 16 pessoas a bordo do balão de ar quente.

No local estiveram 18 operacionais dos Bombeiros de Mourão, apoiados por 9 veículos e uma embarcação de Moura, além da Polícia Judiciária e GNR. O óbito foi declarado logo no local pela equipa médica do INEM, depois de o corpo do homem, adulto (que teria 55 anos), ter sido retirado da água.

Notícia atualizada às 14h09 com a informação da GNR de que, ao contrário do que tinha sido transmitido pela Proteção Civil ao Observador, o homem não caiu do balão de ar quente mas terá pedido para abandonar a viagem.