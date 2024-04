O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, deixou várias farpas ao seu muito provável rival nas eleições presidenciais, Donald Trump, marcadas para novembro de 2024. Num jantar com correspondentes da Casa Branca e algumas celebridades este sábado à noite, o Chefe de Estado lembrou os casos judiciais em que o magnata está envolvido, a venda de Bíblias e a idade.

“As eleições de 2024 estão a todo o vapor e, sim, a idade é um assunto”, reconheceu Joe Biden, aludindo ao facto de os adversários apontarem que é demasiado velho (82 anos) para exercer o cargo mais importante dos Estados Unidos. Ora, neste sentido, o Chefe de Estado deixou uma farpa ao seu rival, ridicularizando as suas atitudes que, sugere, são infantis: “Eu sou um homem crescido a concorrer contra uma criança de seis anos”. “Sinto-me ótimo.”

#BREAKING: BIDEN'S HUMOUR MISSES AT WHCA DINNER

President's quips comparing Trump to a "6-year-old child" and dubbing him "Sleepy Don" in a “Stormy Weather”fall flat amid serious journalist discussions.

As glittering Washington elite gather, stark contrast highlighted by… pic.twitter.com/xmzZPavLXG

— Genius Bot X (@GeniusBotX) April 28, 2024