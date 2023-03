Primeira oportunidade, Supertaça do Brasil, derrota numa final de loucos com o Palmeiras de Abel Ferreira (4-3). Segunda oportunidade, Mundial de Clubes, derrota numas dececionantes meias-finais frente ao Al Hilal da Arábia Saudita (3-2). Um mês depois, e com a desvantagem de um golo trazida do Equador diante do Independiente del Valle, o Flamengo tinha a terceira de seis decisões da temporada pela frente e com uma margem cada vez mais curta para o técnico português Vítor Pereira que trocou no último defeso o Corinthians pelo conjunto carioca. À terceira era de vez ou não há duas sem três? A resposta estava apenas à distância de 90 ou 120 minutos, com tudo aquilo que poderia depois trazer para o que faltava da época.

Os principais jornais brasileiros garantiam que, qualquer que fosse o resultado na segunda mão da Supertaça Sul-Americana, Vítor Pereira iria continuar como treinador do Flamengo, que no plano interno continuava a liderar no Campeonato Estadual com sete vitórias e dois empates. No entanto, entre a defesa dos seus novos jogadores nos cariocas e as farpas que continuam a chegar dos seus antigos atletas no Timão, a pressão teria tendência para aumentar ou esvaziar muito mediante o resultado final. E não era preciso ir muito longe para ver na linguagem corporal do técnico português isso mesmo, mostrando-se destemido perante a chuva que ia caindo em força no Rio de Janeiro sem qualquer proteção na sua zona técnica.

