É das mais novas entre a Seleção, é das que tem menos experiência em competições seniores internacionais apesar de ter marcado presença nos últimos Europeus de Pista Coberta, é das atletas com mais “vitalidade” no grupo de 22 que representam Portugal em Istambul este ano. Numa especialidade com grande tradição nacional mas que perdeu muito fulgor com o passar dos anos (Fernanda Ribeiro ganhou dois ouros em 1994 e 1996, Sara Moreira venceu a prova no ano de 2013), Mariana Machado continua a ser uma espécie de oásis no meio fundo e voltou a mostrar que, aos 22 anos feitos em novembro, é das atletas com maior potencial de evolução no panorama português, alcançando agora mais uma final internacional.

A correr na primeira de duas eliminatórias de apuramento dos 3.000 metros, a atleta do Sp. Braga (que foi eleita Atleta do Ano pelo clube minhoto, sendo um dos principais expoentes nas modalidades) terminou a corrida sozinha e sem fazer um bom tempo (9.07,78) mas na oitava posição, podendo ainda acalentar a esperança de passar mediante o que acontecesse na segunda eliminatória. Não entrando nas 12 qualificadas diretas, Mariana Machado foi a terceira melhor da zona de repescagens e avançou para a final como tinha acontecido em Torun há dois anos, onde terminou depois na 11.ª posição na corrida decisiva.

???? Cinco portugueses garantem finais no 1.º dia do Campeonato da Europa de Atletismo de Pista Coberta em Istambul: Pedro Pichardo e Tiago Pereira (triplo salto), Auriol Dongmo e Jéssica Inchude (peso) e Mariana Machado (3000 metros).

Mais em https://t.co/CzoCXv7av2#COPortugal pic.twitter.com/EmKhysCm2k — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) March 2, 2023

“Gostava de ter corrido mais rápido mas tenho de estar orgulhosa porque concilio a minha vida desportiva com o quinto ano de Medicina, no qual estou a fazer estágio atualmente, enquanto as minhas adversárias são quase todas profissionais. Espero voltar ainda mais forte amanhã [sexta-feira]. Tive esta oportunidade de voltar a correr aqui e espero que seja abaixo dos nove minutos”, comentou a atleta que em 2021 tinha qualificado com 8.59,39. “Estou muito contente por ter este lugar na final. Era o primeiro objetivo que tinha, passar e estar entre as melhores da Europa. Apesar de a marca não ter correspondido às minhas expectativas, consegui por um bocadinho mas é porque merecia e porque mereço”, acrescentou.

A expetativa era essa, a realidade acabou por não correr dessa forma: a vice-campeã nacional dos 3.000 metros em Pista Coberta não terminou a final realizada esta sexta-feira, que teve vitória da alemã Hanna Klein (8.35,87, recorde pessoal). A compatriota Konstanze Klosterhalfen ficou com a medalha de prata (8.36,50), ao passo que a britânica Melissa Courtney-Bryant ganhou o bronze (8.41,19). A título de curiosidade, a portuguesa foi uma das duas atletas que repetiram presença na corrida decisiva dos Europeus de Pista Coberta em comparação com o ano de 2021 (a neerlandesa Maureen Koster foi a outra).