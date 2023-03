O número de ilhas no Japão aumentou para mais do dobro, e a lista, que não é atualizada desde 1987, passará de 6 852 ilhas para 14 125.

Há 35 anos, a Guarda Costeira do Japão mapeou, à mão, as ilhas existentes no país que tivessem mais de 100 metros de circunferência, explicou a agência de notícias nipónica Kyodo News. Bancos de areia existentes em rios ou ilhas localizadas em lagos não foram, segundo a agência de notícias, tidos em consideração nesta primeira contagem.

Novos critérios de definição foram tidos em conta no novo mapeamento. À mesma agência, uma fonte da Autoridade de Informação Geoespacial do Japão explicou ser pouco provável, contudo, que estes dados aumentem o tamanho do território japonês.

A contagem mais recente utilizou um método digital, com base no mapeamento eletrónico realizado em 2022 e cujos dados foram cruzados posteriormente com fotografias aéreas assim como outra informação relacionada. Inicialmente, foram detetadas mais de cem mil ilhas, mas apenas aquelas cuja circunferência ultrapassasse novamente os cem metros foram consideradas para a lista.

A iniciativa teve início numa sessão parlamentar em dezembro de 2021, quando um deputado do Partido Liberal Democrata afirmou que “uma compreensão mais precisa do número de ilhas é um assunto administrativo importante que é do interesse nacional”.