A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ainda não decidiu como será a reorganização das urgências pediátricas na região, confirmou esta terça-feira fonte oficial do órgão tutelado pelo Ministério da Saúde. Esperava-se que Fernando Araújo anunciasse o plano de atuação esta terça-feira, após uma reunião entre o diretor executivo do SNS e os responsáveis hospitalares, mas, afinal, a decisão só será anunciada “nos próximos dias”.

Fernando Araújo esteve toda a tarde com representantes das instituições hospitalares da região de Lisboa e Vale do Tejo, do INEM, da Autoridade Regional de Saúde (ARS), com membros da Comissão Executiva para as Urgências Metropolitanas e da Unidade Técnica Operacional dos Serviços de Urgência de Pediatria Médica nas instalações do Infarmed.

O objetivo era “finalizar o planeamento das urgências em rede, das especialidades de Urologia, Gastrenterologia e Pediatria para a região de Lisboa e Vale do Tejo”. Agora, a Direção Executiva do SNS adiantou que ainda vai concluir o plano final de reorganização das respostas do SNS — “com a tranquilidade, ponderação e diálogo necessários em matérias complexas e que afetam de forma profunda a vida das pessoas”, diz o documento, avançando assim que o plano, afinal, não será apresentado esta terça-feira.

Mais de 100 profissionais das várias especialidades e lideranças da saúde estiveram presentes nas reuniões, avançou a Direção Executiva do SNS, adiantando que o plano terá em consideração “o reforço do trabalho em rede entre as equipas das instituições hospitalares e dos cuidados de saúde primários, com o INEM e a Linha de Saúde 24″. Essa é a “estratégia adequada para assegurar uma cultura de previsibilidade, segurança e confiança”, entende Fernando Araújo.

“A Direção Executiva do SNS tem a responsabilidade de coordenar a resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde, assegurando o seu funcionamento em rede, a melhoria contínua do acesso a cuidados de saúde, a participação dos utentes e o alinhamento da governação clínica e de saúde”, disse também em comunicado.