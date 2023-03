Depois de uma tempestade de neve “histórica”, a chuva. O estado norte-americano da Califórnia vê-se a braços, esta semana, com mais um fenómeno atmosférico difícil, com previsões de uma tempestade poderosa e chuva torrencial a abaterem-se sobre o território a partir desta quinta-feira, numa altura em que os californianos ainda se tentam recompor das tempestades de neve das últimas semanas.

O novo aviso de tempestade acontece, aliás, enquanto as autoridades daquele estado ainda fazem balanços sobre os efeitos da neve, com suspeitas de que ainda haja pessoas que não conseguiram fugir ou pedir ajuda e contagens a ser feitas sobre as vítimas — como o The New York Times conta, só uma morte foi diretamente atribuída às tempestades (uma mulher de 39 anos que morreu atropelada, no meio de um acidente de trânsito, no final de fevereiro) mas pelo menos quatro foram encontradas mortas nas suas casas em março, no condado de San Bernardino, e pelo menos onze morreram na região desde o fim de fevereiro, estando a ligação ao mau tempo a ser investigada.

E é neste contexto, ainda de recuperação e com fenómenos como avalanches a continuarem a ser registados, que surgem novas notícias preocupantes. A CNN conta que as autoridades californianas estão a “implorar” aos residentes para que se preparem para os efeitos da nova tempestade desta semana, que virá juntar-se aos efeitos da quantidade de neve “colossal” que ainda faz estragos e deixou isoladas comunidades de habitantes nas montanhas.

