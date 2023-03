A Iniciativa Liberal defendeu esta sexta-feira que a única solução para o serviço ferroviário é a “concorrência e a concessão, privatização ou subconcessão da CP”, com o Governo a questionar como seria garantida a paz social nesse modelo.

Com o governo do PS, os portugueses continuarão por muitos anos privados de soluções ferroviárias adequadas. O martírio diário nas ligações suburbanas continuará e continuarão os atrasos e maus serviços no longo curso, capitais de distrito sem comboio e os atrasos e as promessas por cumprir nas infraestruturas em todo o país”, criticou o presidente da IL, Rui Rocha, no debate de urgência agendado pela IL sobre o estado do transporte ferroviário.