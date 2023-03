O último jogo clássico entre Benfica e FC Porto não podia ter terminado de forma mais dramática. Os dragões venceram com um triplo de Michael Finke, o segundo melhor lançador de perímetro da Liga Portuguesa de Basquetebol (48% de eficácia), nos segundos finais do encontro. Foi a primeira vitória dos azuis e brancos em três confrontos contra os encarnados esta temporada. As emoções estavam por isso à flor da pele para este encontro.

À entrada para a segunda jornada da segunda fase do campeonato, o equilíbrio não podia ser maior. Benfica, Sporting e FC Porto partilhavam a liderança do campeonato com o mesmo registo de 19 vitórias e quatro derrotas. Na primeira jornada, os dragões venceram o conforto a Ovarense por 96-74. Mais exigente foi o que o compromisso europeu com os finlandeses do Kauhajoki Karhu que os azuis e brancos perderam por 81-80, ficando em desvantagem nos quartos de final da Europe Cup. Os encarnados, embora com um honroso esforço na Champions League, neste momento da temporada, já não estão nas competições externas.

O Benfica chegava com maior frescura física, mas a precisar de um empurrão que para se reerguer depois da dura derrota diante do Sporting. O momento do FC Porto também não era o melhor, visto que apenas tinha conseguido vencer dois dos últimos seis jogos para todas as competições e, mesmo que se olhe apenas para o campeonato, os dragões haviam perdido dois dos dois últimos jogos da primeira fase contra o Lusitânia e contra a Ovarense (derrota que vingaram na primeira jornada da segunda fase).

O jogo dos dragões na Europe Cup ficou marcado por um momento em que, depois dos azuis e brancos não conseguirem a vitória, um casal que estava na bancada passou, em instantes, da irritação da derrota para o um momento ternurento. Cabia aos jogadores de Fernando Sá mostrar que não era só o amor deles que podia prevalecer em relação a tudo.

Só que o jogo europeu dos dragões teve consequências evidentes. O equilíbrio que se viu no último jogo entre as equipas, desta vez, não passeou até à Luz. O Benfica venceu por 24 pontos de diferença numa tarde de inspiração de redenção dos encarnados (99-75). Apesar de Miguel Queiroz ter dado tudo o que tinha na luta das tabelas (12 ressaltos), a defesa do FC Porto nada conseguiu fazer perante Ivan Almeida (25 pontos, 7 ressaltos) e Aaron Broussard (26 pontos e 6 assistências).

Em nenhum momento do encontro os nortenhos estiveram na frente do marcador, levando a uma evidente frustração nos momentos finais do encontro. Max Landis (11 pontos) foi excluído depois de ter cometido cinco faltas. Já no banco de suplentes o base acabou por ser expulso, saindo a fazer gestos para as bancadas da Luz. Fernando Sá também se dirigiu aos adeptos da casa. No meio deste cenário, o Benfica distanciou-se dos adversários no topo da tabela ainda que o jogo entre o Sporting e o Lusitânia tenha sido adiado devido à dificuldade das ligações aéreas com destino aos Açores.