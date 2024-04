A Dream Team de 1992, a seleção dos Estados Unidos que há mais de 30 anos impressionou o mundo inteiro ao levar Michael Jordan, Magic Johnson, Scottie Pippen e companhia para conquistar o ouro em Barcelona, marcou uma geração. De lá para cá, porém, os norte-americanos não voltaram a construir uma equipa tão poderosa — e a vontade de chegar à seleção também foi escasseando entre os jogadores da NBA.

Em Paris, porém, as memórias da Dream Team vão reaparecer. Depois de em janeiro já ter sido revelada uma pré-convocatória de 41 nomes que incluía muitos dos principais jogadores da NBA, o conhecido jornalista Adrian Wojnarowski revelou agora 11 dos 12 norte-americanos que vão aos Jogos Olímpicos. De acordo com o repórter da ESPN, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Joel Embiid, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo e Anthony Davis estão todos confirmados na lista do selecionador Steve Kerr, sobrando apenas uma vaga.

ESPN Sources: USA Basketball is finalizing its 2024 Paris Olympics roster with Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum, Joel Embiid, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo and Anthony Davis. Team may initially keep one open spot. pic.twitter.com/kO7TREBVDK — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 15, 2024

Ora, olhando para a pré-convocatória inicial, a verdade é que o também treinador dos Golden State Warriors poderá escolher entre Kawhi Leonard, Jalen Brunson, Paolo Banchero ou Jaylen Brown, entre muitos outros. Com a lista de 11 nomes, sublinha-se o regresso de LeBron James aos Jogos Olímpicos, depois de ter falhado as últimas duas edições, assim como as estreias de Stephen Curry ou Joel Embiid. Já Kevin Durant, que tem 35 anos, é o único que esteve presente nas últimas quatro edições olímpicas.

O regresso à ideia da Dream Team surgiu essencialmente depois do quarto lugar dos Estados Unidos no último Campeonato do Mundo: uma espécie de alerta que soou no contingente norte-americano e que sublinhou a necessidade de levar uma equipa mais competitiva aos Jogos Olímpicos para garantir a conquista do quinto ouro consecutivo e 17.º no total.

“Os Estados Unidos possuem um talento inacreditável no basquetebol e estou emocionado por muitas das estrelas da modalidade terem manifestado interesse em representar o nosso país nos Jogos Olímpicos de verão de 2024. É um privilégio selecionar a equipa que irá ajudar-nos a alcançar o objetivo de estarmos mais uma vez no topo do pódio olímpico”, disse, já em janeiro, Grant Hill, um dos responsáveis pelo processo de escolha dos convocados.

A lista de Adrian Wojnarowski surge numa altura em que a fase regular da NBA acabou de terminar, faltando ainda disputar o play-in, os playoffs e as finals. Logo depois, começa a preparação para os Jogos Olímpicos: os Estados Unidos vão defrontar o Canadá em Las Vegas, viajando depois para Londres para enfrentar o Sudão do Sul e a Alemanha, atual campeã mundial.