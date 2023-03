Na sua nonagésima quinta edição, a cerimónia de prémios da Academia de Hollywood manteve a sua tradição mais coerente dos tempos recentes – entrar em pânico com as audiências televisivas em queda do ano anterior e refazer todas as mudanças que tinha feito precisamente no ano anterior, mudanças que tinha decidido a fim de combater as audiências televisivas em queda do ano retrasado.

Em 2023, o humorista Jimmy Kimmel voltou como apresentador, após a tentativa de 2022 de ter um triumvirato de anfitriãs (Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes) e três edições em que se abdicou de ter um host tradicional. Kimmel reocupou assim o papel que tinha assumido em 2017 e 2018.

Apesar das audiências estarem longe dos tempos áureos – as últimas duas edições tiveram 10.4 e 16.6 milhões de espetadores nos EUA, muito distantes dos consistentes 40 milhões que atraía nos anos 90, incluindo 55 no ano que consagrou “Titanic” como Melhor Filme – o que seria quase impossível num panorama de entretenimento cada vez mais fragmento e segmentado, os Óscares continuam a ser um dos únicos acontecimentos, sobretudo fora dos grandes eventos desportivos, que consegue a atenção simultânea e proporcionar uma experiência partilhada de um grande número de pessoas em todo o mundo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.