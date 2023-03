Há uma cama de ferro suspensa na escuridão fechada. Há um homem deitado, imóvel. Há um silêncio que grita a solidão absoluta dos que chegam às margens da morte, despojados de todas as ilusões de eternidade. Os que já perceberam que não existe a imortalidade da alma e que mesmo Deus pode não ser mais do que “um velho hábito” de consolo, como antes tinha sido o trabalho, a busca da auto-superação, a arte, a criação artística. A cama suspensa na escuridão é o único lugar que resta aos que estão a morrer, quando todo o espaço parece encolher e tornar-se um minúsculo ponto de luz na vastidão cósmica.

Algures no mundo um homem está a morrer. Lá fora a cidade continua na sua vertigem ruidosa, na sua pressa, na sua necessidade de alimentar a ilusão da juventude, de apagar os sinais da morte e da finitude da vida construindo e alimentando um circo continuo barulhento e hiper-iluminado, que nos põe a correr em círculos atrás de prazeres infinitos a que se chamam hoje “entretenimento” e anunciam a salvação das almas pela via do consumo de divertimentos. Quem entrar no teatro da Politécnica, para ver, a partir desta terça-feira, 14 de março, a peça E Foi Assim, escrita pelo norueguês Jon Fosse, um dos dramaturgos mais importantes da atualidade, é obrigado a sair desse circo, da mundanidade e é obrigado a confrontar-se com a morte, o silêncio, o escuro, as sombras e as palavras como único e ultimo laço entre o corpo e a vida.

Aquela cama, aquele homem, seremos nós um dia. Aquela cama lembra-nos todos os que estão, agora, a morrer em camas de ferro brancas suspensas sobre uma noite continua, entregues ao medo, à solidão e, pior, entregues à rememoração da sua vida, dos seus erros, dos seus falhanços, da irrelevância da sua passagem por este mundo, não importa quantas obras-primas nele se deixou. “Esta peça”, diz-nos o encenador e ator António Simão, “era um desejo do Jorge [Silva Melo]. Umas semanas antes de morrer, apareceu-nos com a tradução na mão e a dizer com ironia: ‘Esta agora é que eu podia fazer. Até já estou a ensaiar e tudo’. Como ele não conseguiu encená-la, porque morreu, nós decidimos fazê-la, convidando o José Raposo, que é um ator multifacetado e de quem o Jorge gostava muito.”

