Causou alguma estranheza, mereceu uma justificação quase imediata por parte de Rúben Amorim: existiria mesmo necessidade de colocar Fatawu aos 89′ do encontro com o Arsenal para a Liga Europa tendo em conta que com isso não poderia depois jogar os quartos da Youth League? Resposta rápida: sim. “Tinha de colocar um jogador, era muito claro. E sabia a regra, obviamente. Na minha cabeça, a formação não estava lá para ganhar a Youth League. Tem a obrigação de lutar pela Youth League mas a ideia da formação é meter jogadores na equipa A. Ele não pode jogar, temos outros. A formação é para formar para a equipa principal. Quem ganhou a Youth League em Portugal? Benfica e FC Porto. Quantos jogadores tiraram de lá? Esse é o grande objetivo. O Inácio é o jogador que é e nunca jogou a Youth League”, frisou Rúben Amorim.

A ???????????????????????????????????? dos #JunioresSCP na #UEFAYouthLeague prossegue amanhã ???? ???? Liverpool FC ????️ 14/3 ⏰ 13h00

????Estádio Aurélio Pereira ???? Sporting TV

???? Bilhetes gratuitos para Sócios e 1 acompanhante, a serem levantados na Academia. pic.twitter.com/kR6ikUyu8a — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) March 13, 2023

