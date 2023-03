Está por dias, ou até mesmo por horas, a divulgação dos preços com que a 6.ª geração do Ford Bronco vai chegar a Portugal, mercado que é um dos seleccionados pela marca da oval azul para fazer desembarcar na Europa, pela primeira vez, o icónico jipe. As encomendas estão prestes a abrir e o nosso país será contemplado com um número muito limitado de unidades, cujas entregas deverão arrancar no início do 4.º trimestre.

Já aqui tínhamos informado que os planos da marca passavam por comercializar o robusto 4×4 deste lado do Atlântico, mas só em países de volante à esquerda e num reduzido volume. A decisão final não alterou essas premissas, com a marca a fazer saber que “um número muito limitado de unidades First Edition do modelo Bronco estará disponível nas especificações Outer Banks ou Badlands, cada uma delas acrescentando detalhes exteriores únicos, uma placa com o número de série no interior e uma selecção de acessórios, incluindo coberturas de bancos em neopreno, sacos de arrumação nas portas e capota em tecido macio, dependendo da versão”.

Qualquer uma destas versões conta sempre com um V6 a gasolina biturbo de 2,7 litros, com 335 cv de potência máxima e 563 Nm de binário, acoplado de série a uma caixa de 10 velocidades. O Bronco Outer Banks possui caixa de transferências electrónica de duas velocidades, que requer o toque num botão para alternar entre relações altas e baixas. No Badlands, a caixa de transferências electromecânica gere automaticamente a tracção a um ou aos dois eixos, a que soma um diferencial dianteiro autoblocante e o sistema de desconexão da barra estabilizadora dianteira.

Mantém-se o epíteto G.O.A.T (de "Goes Over Any Type of Terrain"), mas isso não implica prescindir de conforto e tecnologia a bordo 5 fotos

Sempre com suspensão de triângulos independentes à frente e eixo rígido de cinco braços atrás, o Bronco monta amortecedores Bilstein na versão Badlands, aquela que é assumidamente projectada para maximizar o desempenho em fora de estrada. As tecnologias para maximizar a agilidade e ajudar a enfrentar as condições mais difíceis abundam, incluindo de série itens como a câmara de 360º com vista fora de estrada, que é automaticamente activada assim que o condutor escolhe um modo de condução offroad entre os sete disponíveis (Normal, Eco, Sport, Slippery e Sand, com Baja, Mud/Ruts e Rock Crawl).

Radical por fora, com as suas portas e hard top removíveis, por dentro o Bronco foca-se na funcionalidade, com superfícies laváveis, diversos pontos de fixação e soluções que levam a crer que nada foi deixado ao acaso. Pelo menos para os amantes do todo-o-terreno, pois até a base para carregar o telemóvel sem fios foi desenhada de modo a manter o aparelho no lugar, seja qual for o ângulo de inclinação. Tudo isto é complementado por materiais escolhidos para resistir a maus-tratos e durar, e uma dose generosa de tecnologia e conectividade. No lugar da instrumentação surge um painel TFT de 8 polegadas e ao centro um ecrã LCD táctil de 12”, com a mais recente geração do sistema de infoentretenimento da Ford, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, sendo actualizável over-the-air.