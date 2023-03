Depois de ter comunicado que se iria retirar da Europa, a Mitsubishi decidiu inverter o movimento e tirar partido das sinergias na Aliança que a une à Renault e à Nissan. O fabricante dos três diamantes anunciou uma estratégia de médio prazo em que parece querer compensar o tempo perdido, pois promete lançar nada menos que 16 novos modelos nos próximos cinco anos e para o Velho Continente esse movimento de reanimação da marca é encabeçado pela nova geração do ASX, que vai chegar a Portugal no início do 2.º trimestre, sendo comercializado por valores a partir de 24.590€.

Tal como aqui já referimos em detalhe, o novo SUV da Mitsubishi dirigido ao disputado segmento B é uma espécie de rebadge do Renault Captur, modelo com o qual não se limita a partilhar a plataforma CMF-B e a tecnologia híbrida, pois até esteticamente as semelhanças são por demais evidentes. Como seria de esperar, o construtor japonês fez um esforço para dotar o ASX com um carácter próprio, o que é mais evidente na frente graças à característica grelha Dynamic Shield que dá a “cara” pelos restantes modelos da marca.

Saído da fábrica da Renault em Valladolid, Espanha, o novo Mitsubishi ASX apresenta-se aos portugueses com três motorizações e outros tantos níveis de equipamento, nomeadamente Inform, Invite e Intense, cuja dotação vai aumentando respectivamente. A Astara, representante da Mitsubishi no nosso país, destaca o facto de o seu B-SUV oferecer um conjunto respeitável de equipamentos de segurança e de infoentretenimento logo a partir da versão de entrada. Prova disso é que apenas o alerta de ângulo morto e os máximos automáticos são as únicas funcionalidades que, no capítulo da segurança, diferenciam a versão de topo Intense das restantes (ver infobox abaixo).

Sistemas Avançados de Assistência à Condução de série ↓ Mostrar ↑ Esconder Sistema de mitigação de colisões frontais com protecção de peões

Aviso de distância

Aviso de saída de faixa de rodagem

Assistência à manutenção na faixa de rodagem

Reconhecimento de sinais de trânsito

Cruise control

Sensores de estacionamento

Câmara traseira

Proposto de série com faróis e farolins LED, no nível de equipamento intermédio, o ASX conta com barras de tejadilho e vidros traseiros escurecidos, o que lhe confere logo uma estética mais apelativa. Por dentro, também com o acabamento Invite, o SUV japonês facilita a vida do condutor com o arranque sem chave e o ar condicionado automático, sendo que a conexão Apple CarPlay ou Android Auto é transversal a toda a gama, fazendo através de um ecrã central de 7 ou 9,3 polegadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

11 fotos

Sob o capot esconde-se um 1.0 turbo de três cilindros a gasolina com 90 cv, acoplado a uma caixa manual de seis velocidades, sendo que é este 1.0 MPI-T que permite à marca anunciar um preço de entrada de 23.340€, com campanha de financiamento, ou 24.590€ sem financiamento. Em alternativa, está disponível o 1.3 turbo mild hybrid, associado a uma transmissão automática de dupla embraiagem e sete velocidades. O chamado 1.3 DI-T MHEV debita 160 cv e 270 Nm, apontando a consumos na ordem dos 5,8l/100 km, e custa 29.990€.

Mais interessante, em particular para o segmento empresarial pelas vantagens fiscais de que usufrui, é a motorização 1.6 MPI PHEV. O ASX híbrido plug-in entrega 160 cv de potência combinada e permite viajar 62 km em modo zero emissões, combinando um 1.6 a gasolina com dois motores eléctricos e uma bateria de 10,5 kWh recarregável em três horas. Com este conjunto motopropulsor, o particular pode almejar consumos de 1,3l/100 km, se partir com o acumulador carregado. Em troca, tem de desembolsar 37.390€ pelo ASX PHEV (nível de equipamento Intense). Já as empresas vêem este valor cair perto de 10.000€, com o 1.6 MPI PHEV a estar disponível por 27.490€ mais IVA, o que o coloca no primeiro escalão de Tributação Autónoma.