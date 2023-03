Durante a reunião anual com os accionistas, a 1 de Março, a Tesla anunciou que a próxima Gigafactory iria ser construída em Monterrei, no estado mexicano de Nuevo Leon, reforçando assim as fábricas em Xangai, Berlim, Texas, Fremont e Nevada. Inicialmente, tudo apontava para que a Giga México fosse uma extensão da Giga Texas, mas sabe-se agora que há outros objectivos para a linha de produção mexicana, que passam pela superação de alguns recordes da marca.

Quem avançou mais elementos sobre a nova Giga México foi o chinês Tom Zhu que, depois de ter demonstrado o seu valor à frente da Giga Xangai, é agora o responsável pelas fábricas norte-americanas e europeia, bem como pela implementação nas outras instalações fabris dos mesmos princípios que permitiram tornar a fábrica chinesa na mais eficiente e produtiva da Tesla, com uma capacidade instalada de 1 milhão de veículos por ano. Zhu garantiu que a Giga México não só será construída em menos de nove meses, da primeira pedra à produção do primeiro veículo, batendo assim o recorde de Xangai, como ultrapassará a produção anual de 1 milhão de veículos, retirando com isto mais um recorde à fábrica chinesa.

Also he mentions that the president of mexico was concerned about amount of treated water that will be used by giga mexico to what the governor responded that that there is a water plant really close to the site where giga mexico will be built that most of that treated water is… https://t.co/2d2Tm6uXIc

— Hery.codes (@Totao) March 3, 2023